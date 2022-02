Abogados y notarios denunciaron varias fallas en el Registro Público de la Propiedad, en especial la falta de personal

Uriangato.- Notarios públicos y abogados denunciaron fallas en los Registros Públicos de la Propiedad en el Sur del estado, pues aseguran que tienen muchas carencias lo que ha traído problemas para sus clientes.

“Existe un descontrol en cuanto al personal que labora en los registros públicos; Salvatierra, Acambaro, Yuriria, Uriangato y Moroleón. Hay un proyecto de despedir personas con ciertos años de servicio, pero no están ocupando esas plazas, entonces todo repercute en la atención al público”, señalaron.

Agregaron que, para los notarios, son quince días o más, para que se les escriba una escritura, porque no hay personal y, “aducen, que no existe presupuesto”.

Los quejosos aseguraron que,la ciudadanía está molesta, porque el notario les dice, es problema en el Registro Público, no hay atención, no tienen personal, “y esta situación ha surgido desde mediados de diciembre del año 2021, aunado el tema de la pandemia de salud, que en el 2020, genero mayores complicaciones”.

Por otro lado, comentaron que, los costos de los trámites que realizan, a comparación con el vecino estado de Michoacán, son muy altos, lo cual no se justifica, “en Morelia un registro ordinario, 1 mil 700 pesos, aquí son 2 mil y tantos, un certificado de propiedad aquí, doscientos setenta y algo, Morelia ciento y feria”.

Insistieron que, como litigantes, no encuentran qué decirles a los clientes, “sí somos gestores de determinado tramite, de determinado testimonio, pero nos encontramos con la falta de personal”.

Incluso, comentaron que ante los inconvenientes con la dependencia, los clientes creen que no son buenos en su trabajo o que se tardan para generar más ingresos, “pero cuando ellos mismos constatan y van al Registro Público, se dan cuenta, porque les dicen, que no tienen registrador”.

Y es que en ocasiones llegan y les dicen que el registrador se encuentra en Salvatierra, al día siguiente, les comentan que no se puede en Yuriria, porque el registrador está en Moroleón, “hay carencia de personal, no hay registradores suficientes y no hay personal administrativo”. Así mismo aseguraron que el director general de Registros Públicos y Notaria, oculta información a la Secretaría de Gobierno.

“No tenemos, en un momento dado necesidad de ser tratados así, creemos que la Secretaría de Gobierno, es una persona muy zagas y muy consciente de la problemática que se está presentando…Hay un solo registrador, que ahorita lo encuentra aquí (Yuriria), mañana y el viernes, no lo hay, porque está atendiendo Moroleón, Salvatierra, nunca habíamos vivido eso, es una de las dependencias que está funcionando “entre comillas” con muchas carencias, no hay presupuesto” dijo uno de los quejosos .

