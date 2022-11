A pesar de que los adultos mayores trataron de explicar que no tenían lo que los ladrones buscaban, estos se robaron algunas pertenencias

Celaya.- Doña Ángela de 76 años estaba dormida en su cama, al lado de su esposo de 82. Cuando de repente, entró un comando armado a su casa, en la colonia Valle del Real. Ingresaron hasta el dormitorio y rodearon a la pareja, quienes aún estaban acostados, ahí sin miramientos les pedían que entregaran el oro. Ella no sabía de qué hablaban y sólo atinó a decirles que sólo tenía 500 pesos “el dinero para completar su semana”.

Consternada, la señora Ángela platicó que las personas traían cubiertos sus rostros y portaban armas, les exigían joyas y dinero. Ella y su esposo sólo atinaban a explicarles que “viven al día”, que no contaban con efectivo, mucho menos cosas de valor.

La señora cree que se equivocaron de domicilio pues son personas modestas, de la tercera edad, al final sólo se llevaron una televisión, un estéreo y joyería de poco valor.

“Cuando yo me despierto, eran como a las 10 de la mañana. Mi esposo me dice ‘calma’, le digo ‘¿qué pasa?’. Volteo y veo a unos hombres, pero yo no conocía a nadie porque estaban ellos tapados de la cara. Se llevaron mi televisión, se llevaron mi estéreo, se llevaron cositas así. Los señores esos, me decían que les diera el oro que tenía yo, las joyas y que les diera dinero, pues de dónde, yo les dije que vivimos al día. Yo lo único que pido al municipio es que me pongan un foco afuera de mi casa para que no esté obscuro”, platicó Ángela.

Fallan en domicilio de la Valle Real en León

“Veíamos aquí (en la colonia) algunos eventos delictivos que nos han dolido muy fuerte a la hora que nos lo platicaban. Y hoy de inmediato, ahorita por la tarde vamos a atender sus necesidades y requerimientos y también hoy mismo, ahorita nos ponemos de acuerdo con el Director, el Secretario de Seguridad Pública para que mañana mismo esté él aquí, para platicar con ustedes, con sus mesas directivas y para establecer algunas cuestiones de seguridad que nos van a permitir poco a poco ir recuperando la paz en Celaya”, prometió Javier Mendoza.



Además de la historia de Ángela, hay decenas de testimonios de vecinos que piden que haya más seguridad en su colonia. Ya que continuamente hay ladrones que a bordo de motocicletas asaltan a hombres, mujeres, adolescentes y hasta niños.

La presidenta de colonos de Valle del Real, Beatriz Escamilla Becerra, informó que además del tema de mayor vigilancia y que seguridad, también piden que se mejore el alumbrado público. Ya que hay calles donde no hay iluminación y en otras la luz es muy baja.

“Hay muchachos que asaltan, los famosos de las motos. Están asaltando casas, les quitan las bolsas a las personas, nos falta seguridad y nos falta luz. No tiene hora el problema, lo mismo lo hacen en la noche, a mediodía, hasta en la madrigada han abierto las casas, hay muchas quejas. Aquí asaltan a niños, mujeres, señoras y señores grandes, da igual. Recientemente pasó un caso a unas personas ya mayores”, señaló la presidenta de colonos.



La presidenta de colonos de Valle del Real, le expuso al alcalde la problemática de la colonia, por lo que Javier Mendoza se comprometió a atender su denuncia y seguir trabajando en el tema de la seguridad.

“Ustedes saben que para un servidor lo más importante es recuperar la paz y la seguridad de los ciudadanos, no hay nada más importante que eso, porque de nada nos va a servir rescatar los espacios públicos si perdemos la libertad, si no somos libres, si estamos a expensas de la delincuencia y eso no lo vamos a permitir, aquí estamos de frente y con todo, para dar la lucha a favor de los celayenses”, afirmó Mendoza Márquez.

