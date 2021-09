Jazmín Castro

León.- Para poder acceder a las becas Bienestar y Benito Juárez que otorga el Gobierno Federal a estudiantes de educación básica y media superior, los padres de familia han tenido que esperar en largas filas y a veces regresan a sus casas sin obtener el dinero.

Sobre el bulevar Hilario Medina a la altura de la Zona Piel, se encuentra el único Bansefi, la institución que entrega las becas, pero al ser la única opción para cobrar el programa, los leoneses han tenido que llegar desde las cinco de la mañana para hacer fila.

María López, es madre una menor que cursa la primaria, señaló que en días pasados acudió para formarse, pero no tuvo éxito porque luego de permanecer varias horas formada, después enteró que implementaron una nueva modalidad con la extensión de fichas.

“Es que no nos dicen nada, fuimos al cajero y no funcionan las tarjetas y aquí nos dijeron que están fallando, por eso me dieron una cita y mi turno para hoy (viernes), pero nuevamente hay que formarse y si le llaman y no está pues pierde el lugar”, explicó María.

Foto: Jazmín Castro

Mientras tanto, en el exterior del banco, un funcionario federal de los programas del Bienestar, Issac Corona, señaló que esta problemática es del proveedor de las tarjetas, pues justificó que el pago de los beneficiados se encuentra en las cuentas, pero no pueden acceder al dinero por falla en los sistemas de registro.

Por lo anterior están brindando fechas para 100 personas cada día, que es su capacidad, y resaltó que, al menos todo el mes de septiembre ya está ocupado y tendrán que programas los interesados hasta el 15 de octubre para poder recibir su dinero o esperar a que restablezcan el sistema.

Hecho que mantiene en constante molestia a quienes se tienen que formar y los locatarios de la Zona Piel.

MD