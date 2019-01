Falla PDHEG a favor de funcionaria despedida

María Inés García Luna, exencargada del departamento de Atención a la Mujer Sanfelipense, aseguró que fue despedida injustificadamente el 17 de abril del año pasado

Yordi Buclón

San Felipe.- Después de que la exencargada de departamento de Atención a la Mujer Sanfelipense denunció despido injustificado, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) resolvió a su favor.

María Inés García Luna, exencargada del departamento de Atención a la Mujer Sanfelipense, denunció ante la Contraloría municipal acoso laboral en las dependencias de Desarrollo Social y Desarrollo Económico, y en respuesta fue notificada de su despido el martes 17 de abril de 2018, por lo cual se quejó ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

La resolución de la PDHEG señala que recomienda al actual alcalde, Eduardo Maldonado García, para que instruya a quien corresponda que se inicie proceso administrativo en contra del entonces director de Desarrollo Social, David Hernández Cárdenas por la violación al derecho de a un trabajo digno. Además que el exfuncionario redacte y entregue una disculpa de carácter privado dirigido a la quejosa.

Asimismo recomienda al presidente municipal que para evitar la repetición de actos como los sucedidos, brinde una inmediata capacitación especialmente en casos de acoso y hostigamiento laboral del cual fue objeto María Inés García Luna.

La Procuraduría recomienda además que se brinde un inmediato seguimiento a las actividades que la afectada realizaba reconociendo con ello la importancia de su labor.

Los argumentos

El año pasado, después de su despido, Inés García quien dijo que las autoridades argumentaron que ella no acató órdenes de sus superiores de comparecer ante Conciliación y Arbitraje para declarar en contra de una exempleada quien fue dada de baja en meses pasados. Inés señala que no acudió debido a que la mandaban coaccionada y amenazada por parte de su jefe inmediato, David Hernández Cárdenas, para decir cosas que no le constaban y que además ella desconocía.

Inés García Luna interpuso una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en contra del Municipio de San Felipe para solicitar principalmente la justificación a su despido, ya que la exfuncionaria dice haber sufrido en “carne propia” el abuso laboral por parte de sus superiores.