Este jueves usuarios de México y de todo el mundo se quejaron de varias fallas en Instagram, pues la aplicación se cierra sola

México.- No, no eres tú, el Instagram presenta varias fallas en México y en varias partes del mundo. Las publicaciones no se pueden ver y en algunas ocasiones se cierra la aplicación de manera automática.

Desde las 11 de la mañana el sitio Downdetector comenzó a recibir reportes de las fallas, la mayoría en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Tijuana. Sin embargo, hasta el momento Facebook y WhatsApp funcionan correctamente. Además, por el momento no hay una explicación oficial de Meta.

Instagram trabaja para evitar que te llegue desnudos no deseados

Instagram trabaja en una herramienta para evitar que te lleguen fotos de desnudos que no solicitaste, lo cual es uno de los principales problemas de las redes sociales.

Una captura de pantalla que compartió en Twitter el investigador Alessandro Paluzzi muestra que la tecnología de “protección de desnudos” cubre fotos que pueden contener desnudos en el chat y así los usuarios podrían decidir de verlas o no.

Como una herramienta adicional, la compañía informó que tampoco se puede ver las imágenes ni compartirlas con terceros. Pues la intención es proteger a los usuarios de fotografías o mensajes que no solicitaron.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con expertos para garantizar que estas nuevas funciones preserven la privacidad de las personas, al tiempo que les dan control sobre los mensajes que reciben”, dijo un portavoz.

El 78% de los desnudos no son deseados

La University College London realizó en 2020 un estudio sobre las redes sociales, encuestó a 150 jóvenes de entre 12 y 18 años de edad. De ellos el 78.5% recibió imágenes de desnudos que no pidieron.

El envío de fotos de desnudos no deseados, también conocido como “cyberflashing”, es objeto de múltiples jurisdicciones, entre las que están California y el Reino Unido. En el Reino Unido, podría convertirse en un delito penal si el parlamento aprueba el proyecto de ley de seguridad en línea.

Mientras que en California la legislatura estatal y el senado votaron unánimemente para permitir a los usuarios demandar por fotos de desnudos no solicitados y otro material sexualmente gráfico.

