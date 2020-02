Facundo hace broma a director de ‘Parasite’; las redes no se lo perdonan

Redacción

Estados Unidos.- Una de las presentaciones musicales que más se habían esperado durante los Premio Óscar era ‘Into de Unknown’ un tema de la película Frozen 2.

Lo increíble de este número era que todas las mujeres que dieron voz a Elsa interpretaran en cada uno de los idiomas en los que fue doblado el filme.

La mexicana Carmen Sarahí García Saenz fue una de las que subió al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para interpretar esta popular canción.

Es necesario destacar que algunos de los idiomas en los que se presentó el tema fueron el inglés, polaco, español, castellano, noruego, ruso y danés. Para la presentación los artistas se presentaron con largos vestidos en color rose golde.

Idine Menzel fue la única que vistió una prenda distinta a los demás, con un sutil escote y un vestido blanco y largo, acompañado con una fascinante joyería.

.@IdinaMenzel, @AURORAmusic and nine of the world’s Elsas just took to the stage for a performance of “Into the Unknown.” #Oscars pic.twitter.com/2QUW67HYiS

— The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020