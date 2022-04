Unas 600 mujeres se sumaron a la jornada de protestas por Debanhi en todo el país; dejaron pintas en la fachada de la presidencia de León

Carolina Esqueda

León.- Tras la intervención a la fachada de la presidencia municipal, con los pedidos de justicia por los casos de niñas y mujeres asesinadas en el estado de Guanajuato, el secretario de Ayuntamiento Jorge Jiménez Lona aseguró que no tomarán ninguna acción legal contra las manifestantes por haber grafiteado ese y otros edificios históricos.

“Fue una manifestación pacífica, no se rompió ni un vidrio, no tuvimos ningún incidente. En todo momento se les estuvo dando acompañamiento con Policía Vial. En la noche trabajó Obras Públicas y el SIAP y está como si nada, no va a haber represión de ninguna manera, al contrario, es una manifestación y hay libre derecho a ejercerla”, aseguró.

Puedes leer: Verdad y justicia, exigen mujeres de Guanajuato contra desapariciones y feminicidios

Ayer por la tarde, alrededor de 600 mujeres se sumaron a la jornada de protestas en todo el país, para pronunciarse en contra del feminicidio de Debahni Escobar ocurrido en Nuevo León.

La convocatoria en León, hecha por colectivos de feministas y madres buscadoras, incluyó pedidos de búsqueda urgente para las desaparecidas en el estado de Guanajuato, y justicia para las que han sido asesinadas.

Fachada de la presidencia de León

Denuncian a funcionarios por fotos

Durante la protesta, algunas de las participantes pegaron fichas de búsqueda en las paredes del arco de la Calzada y en la fachada de la Presidencia de León. Además las acompañaron con pintas y consignas feministas pidiendo justicia, que también realizaron en los muros de la Catedral.

Mientras las mujeres intervenían la presidencia municipal, a la que también le colocaron una corona mortuaria y veladoras, la Red Feminista León denunció que funcionarios de la Dirección General de Gobierno tomaron fotografías de las manifestantes, por lo que exigieron borrarlas de inmediato acusando de un intento de represión de la protesta.

Al respecto Jiménez Lona aseguró que eliminaron las imágenes y que no hubo ninguna instrucción por parte del municipio para identificar a manifestantes, en caso de grafitear edificios.

“No fue ninguna instrucción, de ninguna manera. Se tomaron unas fotos que después se eliminaron, y eran solo del edificio, como se estaba procediendo. Tenemos que tomar en contexto lo que se está viviendo a nivel nacional, lo que está pasando en Guanajuato y en muchos lugares, la instrucción de la alcaldesa es que garanticemos la seguridad de las personas que participan y fue una manifestación pacífica” puntualizó.

Fachada de la presidencia de León

Lee también: En León protestarán por Debanhi y las más de 130 desaparecidas en Guanajuato

Había prometido consecuencias legales

Cabe recordar que durante las manifestaciones del 8 de marzo, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que habría consecuencias legales contra quienes intervinieron en los grafitis en los muros de la catedral, el arco de la calzada, la presidencia municipal y paraderos del Sistema Integrado de Transporte, por tratarse de faltas administrativas.

Sin embargo Jiménez Lona aseguró que al final el municipio determinó no proceder en contra de las manifestantes, atendiendo a la legitimidad de sus reclamos.

Te puede interesar:

LC