Facebook se une al veto contra Huawei

Luego de las dificultades de la empresa China, se dio a conocer que las redes sociales propiedad de Mark Zuckerberg ya no estarán de inmediato instaladas en los dispositivos señalados por Estados Unidos

México.- Las aplicaciones de Facebook dejarán de estar preinstaladas en los móviles de Huawei, según ha adelantado la agencia Reuters y ha confirmado la compañía a este periódico.

La medida afectaría a todos los móviles de la firma china que todavía no han salido de fábrica, que no podrían tener preinstaladas Facebook, WhatsApp ni Instagram, según una persona familiarizada con el asunto citada por Reuters.

Aun así, los usuarios podrán seguir descargando estas apps mientras continúen teniendo acceso a Google Play. Pero no está claro qué ocurrirá en el momento en que Huawei deje de tener acceso a la tienda de aplicaciones de Google.

La medida de la compañía de Zuckerberg no afectará a quienes ya tienen un teléfono Huawei, que podrán continuar usando las aplicaciones y recibir las actualizaciones oportunas, según ha explicado Facebook a Reuters. Fuentes de Huawei han asegurado también a este periódico que actualmente no hay usuarios que tengan un teléfono Huawei y que no vayan a tener Facebook.

Google sale a defender a Huawei

Google está haciendo un esfuerzo por demostrarle al gobierno de Donald Trump que impedirles usar su tecnología y Android puede ser un riesgo a la seguridad nacional para su país.

Es verdad que Huawei pierde una importante cuota de mercado sin Android, pero Google no solo perderá millones de dólares al año, sino que además podría enfrentar un problema mucho más serio en el que están inmiscuidos usuarios en todo el mundo.

Aunque el Financial Times no ha mencionado cuál es el argumento concreto de Google para defender a Huawei.

