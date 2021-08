Redacción

Tokio, Japón.- La nadadora Fabiola Ramírez se colgó la Medalla de Bronce tras quedar tercero en la Gran Final de los 100 metros dorso, clasificación S2. Con este resultado México abre el medallero paralímpico desde Japón y suma su metal 290 en la historia, el primer paso para la meta de las 300 medallas, las cuales se esperan conseguir en esta justa.

Fabi Ramírez logró un tiempo de 02:36.54 minutos, destacó que este Bronce también es su primera presea en unos Paralimpicos y la primera para la Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral.

“Me siento súper orgullosa, porque después de tantos años de estar en el deporte pude darle esto a mi federación, a mi familia y a mí misma, es algo que yo deseaba desde hace mucho tiempo, con todo mi corazón y ahora ya está aquí, presente, y es un día memorable en mi vida y solo quiero agradecerles a todos por su apoyo y por confiar en mí”, señaló en entrevista a la Conade.

La nadadora participará en otras dos pruebas más: 50 metros dorso y 100 metros libre, clasificación S2 y S3, respectivamente, competiciones en las que buscará ganar otras dos medallas para la delegación mexicana.

“Estoy súper emocionada, en la prueba todos me comentan que al principio comencé un poco lenta y de repente apreté, metí la quinta velocidad y cerré con todo, ya al final te falta el aire, te faltan fuerzas, pero es ahí donde se saca la garra y el corazón, llegué a la meta y vi el tablero y no me la creía, hasta que volteé a ver a los entrenadores y me dicen “sí, es tuya, es tuya”, me quedé con el pecho atorado, de la emoción quería llorar, fue una emoción grandiosa”.

