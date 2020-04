Extreman medidas para evitar infección en campo

*Staff Correo

Estado.- Los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León, Celaya y Salamanca se dijeron decepcionados de que el presidente Andrés Manuel López Obrador no anunciara apoyos o estímulos fiscales para la iniciativa privada –como dijo que lo haría a lo largo de la semana—, para ayudarlos a enfrentar la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria.

Así lo manifestaron luego que López Obrador ayer anunció nuevos recortes a la nómina y gasto gubernamental, pero nada dijo acerca de dar estímulos fiscales a empresarios.

José Arturo Sánchez Castellanos, líder del CEE de León, advirtió que se tendrá que formar una gran alianza entre trabajadores y empresarios para enfrentar la crisis que se avecina y luego resurgir con fuerza, por el gran sentido de responsabilidad que tienen los empresarios con el país, a diferencia del presidente.

“Es lamentablemente. Se perdió la oportunidad de ver a un gran estadista, con visión de futuro, de cómo saca adelante a su país. Nos queda claro que de aquí en adelante estamos solos y vamos a tener que sacar al país adelante, con los trabajadores y los empresarios solamente”, externó el líder empresarial.

Sánchez Castellanos advirtió que sin los estímulos económicos que esperaban de parte del gobierno federal, los empresarios tendrán que sacrificar todas sus ganancias, sus utilidades, recortar gastos, se cancelaran gastos de investigación, proyectos de desarrollo, y dejar como gasto prioritario el de la nómina, para después resurgir y tratar de que no se pierdan las empresas.

Pymes serán las más afectadas: Torres Ramos

La falta de incentivos y apoyos económicos al sector empresarial afectarán a las pequeñas y medianas empresas, que no podrán subsistir durante los meses que dure la contingencia, señaló el presidente del CCE de Celaya, Jesús Torres Ramos.

“Habló apoyo para las personas, y en eso yo creo que pudiera estar bien. Sin embargo, se le olvida al presidente que las empresas son las que generan el Producto Interno Bruto (PIB); las obras que pudieran salir de parte del gobierno, son más pequeñas que todo el movimiento económico de todo lo que generan todas las empresas”, explicó Torres Ramos.

Resaltó que el sector empresarial también recibir apoyo ante esta crisis para que continúe habiendo inversión, y se genere capital para las personas que mueven la economía local.

“Se le está olvidando que esas empresas tendrán que generar su propia riqueza y no están preparadas para estar dos o tres meses de tener el dinero guardado para seguir invirtiendo; parece que sigue teniendo un proyecto de nación de no beneficiar o no apoyar a las empresas que son las que generan la riqueza”, criticó.

Reconoció que el único beneficio para el sector empresarial es la devolución del IVA, por lo que dijo esperar que en el anuncio que se hará en dos semanas sí tenga una apertura grande en cuanto a créditos para que las empresas puedan hacer frente a esta situación. “Si la gente no tiene dinero para comprar vía un trabajo remunerado, si no hay demanda para los productos no hay producción, y si no hay producción, no hay inversión en las empresas, y si no hay empresas no hay empleo. Es un círculo virtuoso que se está rompiendo”.

‘Nos dejó con más incertidumbre’

El presidente de CCE de Salamanca, Cesar Raymundo Gómez, lamentó que el presidente López Obrador abandone al sector empresarial y comercial, al no incluir apoyos para amortiguar las afectaciones económicas durante la contingencia por el Covid19.

El líder empresarial señaló que el mandatario nacional deja en total desamparo a las empresas en esta etapa tan crítica, sobre todo cuando cada uno está aportando lo que corresponde para evitar despidos y solventar salarios a pesar de haber cerrado negocios.

“Esta situación no se puede soportar por mucho tiempo, se tienen que pagar servicios, salarios, renta, nos deja en la misma incertidumbre. Esperábamos escuchar un plazo para el pago de impuestos, algo concreto, pero nos quedamos con más incertidumbre”, externó.

Mencionó que no está mal que informe de los apoyos a los más necesitados, sin embargo, ahorita es prioritaria la contingencia.

Raymundo Gómez, mencionó que se estará comunicando con los consejos coordinadores empresariales del estado, para determinar cuáles eran las acciones a realizar, y seguir insistiendo para obtener estos apoyos.

*Yadira Cárdenas /Alejandro Gibrán/ Roberto Lira

