Staff correo

Estado.- Las funerarias tanto de la capital como de Irapuato están tomando extremas precauciones en el protocolo de atención a personas fallecidas por Covid-19.

Hasta el momento en la capital del estado, oficialmente se han registrado dos defunciones derivadas de complicaciones de Covid 19, pero las funerarias ya recibieron los protocolos para el manejo de cadáveres infectados por la cepa viral.

Tal es el caso de la Casa Funeraria Forasté Cepeda, en la que, aseguran, cumplen el protocolo incluso rebasan las medidas de precaución, para evitar el contagio entre los trabajadores funerarios, señaló, Armando Parada Morales, asesor funerario, quien explicó que estas previsiones se llevan incluso hacia los vehículos utilizados para transportar a los fallecidos, las cuales se forran por dentro con plástico y al término del traslado, se desecha todo el equipo de protección personal en un contenedor especial y se sanitizan tanto los vehículos como el personal así como no reutilizar féretros.

Servicio exprés

En menos de ocho horas los cuerpos de personas que murieron por coronavirus deberán de ser preparados, enterrados o de preferencia cremados para evitar la propagación del virus, fue la indicación que recibieron las funerarias de Irapuato, compartió Javier Benjamín Tezcucano, dueño de los Funerales Tezcucano.

Un fenómeno que Tezcucano ha notado, es que las personas adultos mayores están falleciendo menos, pues los servicios para este grupo de edad disminuyeron hasta 70%, lo cual atribuye a que la gente está cuidando más a sus viejitos; “de esto malo salió algo bueno. Ojalá que les sigan dando amor”, compartió.

Faltan convenios para cremación

El Municipio de Celaya aún no cuenta con una tarifa para incineraciones por lo que no se han generado convenios con las empresas particulares que realizan este servicio de cremación de cadáveres, sin embargo, ante la contingencia sanitaria, se buscará otorgar un apoyo a quienes requieran de la cremación de un cuerpo y no cuentan con recursos para ello, explicó el director de Servicios Municipales, Álvaro Rivera Rangel.

No te lo pierdas: