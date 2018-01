Extrabajadoras acusan despido injustificado

Aseguran que la empresa Ecodeli no les da prestaciones

Luis Telles

Jaral del Progreso.- Extrabajadoras de intendencia del Hospital Comunitario de Jaral del Progreso, denunciaron despido injustificado de la empresa Ecodeli y que además sólo se les ofreció 3 mil 406 pesos de liquidación por seis años de labores; tiempo que tiene el hospital de inaugurado.

“En la Junta de Conciliación y Arbitraje nos dijeron que teníamos que demandar, porque esa empresa tenía muchos reportes, por eso nuestro llamado a la Secretaría del Trabajo, Derechos Humanos y autoridades de la Secretaría de Salud” Extrabajadoras

Estela, Paulina y Martha entre otras extrabajadoras, dieron a conocer que fueron despedidas al denunciar las anomalías y el autoritarismo de los encargados de prestar el servicio a la Secretaría de Salud del Estado, la empresa Ecodeli S.A. de C.V.

Aseguran que acudieron ante representantes de la empresa y de la propia Secretaría de Salud, pero no resultó. Enfatizaron que la empresa, Ecodeli, no les ofrece ningún tipo de prestación. “En mi tiempo de embarazo, ningún permiso me dieron, ni para asistir a mis consultas mensuales, ni la hora de lactancia me permitieron. Es una farsa que te ofrezcan seguro, porque mis compañeras no lo tienen, sólo yo porque estaba embarazada”, denunció una de ellas.

Dijeron que desde hace seis años que se inauguró el Hospital, les hicieron firmar un contrato por dos años, “cada dos años firmas nuevo contrato”, y por la necesidad firmaban y a la quincena cobran un salario de 2 mil 150 pesos. “Lo que buscamos es que nos liquiden conforme a derecho”, finalizan.