Los comerciantes del Mercado Tomasa Esteves denunciaron que las extorsiones continúan pese a la vigilancia del ejército

Salamanca.-Comerciantes del Mercado Tomasa Esteves aseguraron que no ceden las extorsiones y admitieron que no denuncian por temor a represalias. Esto mientras que el coronel Alejandro Flores Jiménez, Director de Seguridad dijo que se mantienen los rondines en los dos mercados municipales.

“Estamos espantados, pero no tenemos confianza en nadie, estamos muy preocupados, porque han regresado los extorsionadores”, dijo uno de los comerciantes a Correo.

Extorsiones en el Tomasa Esteves Foto: Staff Correo

Correo constató este sábado que personal del Ejercito mexicano recorría las inmediaciones del mercado, “atendimos un reporte de asalto a un Bancoppel, pero hasta ahora todo sin novedad”, confirmó un mando militar.

Comerciantes tienen miedo a extorsionadores

Sin embargo, los locatarios confirmaron a Correo que tienen preocupación y que existe una psicosis colectiva, desesperación e impotencia. Incluso mencionaron que temen denunciar tanto por los extorsionadores; como por las mismas autoridades ya que creen que pueden estar coludidas.

“La verdad es que la gente está espantada, dicen que les llegaron a unos y les pidieron cuota; pero si tratas de averiguar más, ya nadie dice nada. Pero es cierto lo vemos cuando de repente cierran tal o determinado comercio; que si los carniceros del mercado o lo de afuera..Se genera una psicosis y la verdad no sabemos qué hacer…Es verdad no queremos denunciar, no hay confianza en las autoridades, empezando desde la policía municipal, La Guardia Nacional y el Ejército que no hacen nada, mucho menos los ministeriales. Creemos que todos están coludidos, pero ojalá entendieran que nosotros solo queremos trabajar”, declaró un comerciante.

Extorsiones en el Tomasa Esteves Foto: Staff Correo

A través de redes sociales como Facebook, varios usuarios comentaron que hay personas que piden cuotas para trabajar en el mercado. Con miedo urgieron a las autoridades que intervengan para recuperar su seguridad y poder trabajar.

No hay extorsiones, afirma director de seguridad

Mientras los comerciantes temen, el director de Seguridad, Alejandro Flores Jiménez, informó que mantienen recorridos permanentes en los mercados, “nos entrevistamos con los locatarios y hasta este momento no hay ningún informe o reporte de alguna extorsión.

Extorsiones en el Tomasa Esteves Foto: Staff Correo

“Es importante resaltar que los locatarios deben de acudir al Ministerio Público de inmediato cuando ocurra una situación de ese tipo o cuando menos. Cuando se hagan los patrullajes y recorridos se acerquen e informen de esos delitos; porque cuando se hacen los recorridos o los patrullajes, dicen que están bien, que no hay ningún problema, por ello se requiere de la participación de los locatarios”, concluyó.

