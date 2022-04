Habitantes tienen la sensación de un aumento en las extorsiones en Doctor Mora; se les ofrece supuesta protección a cambio de dinero

Enrique Pérez Gómez

Doctor Mora.- Preocupa a habitantes de este municipio la sensación en el aumento de casos de extorsión telefónica, pues a cambio de una supuesta ‘protección’ de la persona, familia o negocio, se exigen distintas cantidades de dinero en efectivo.

Lo anterior, fue denunciado a correo por distintos habitantes. Todos coincidieron que ese tipo de llamadas, en que se usa principalmente la intimidación y amenazas cada vez son ‘más frecuentes’, situación que provoca inmediatamente temor.

Juana Martínez, comerciante de este municipio, mencionó haber recibido una llamada de intento de extorsión, de parte de alguien que se identificó como integrante de un grupo delictivo.

“Me causó impacto, pero seguí escuchando, me pidieron una cooperación de lo que quisiera, porque me iban a brindar protección y además me iban a colocar una placa en mi negocio, además la persona que me llamó, me comentó que su jefe iba a tomar la llamada, quien me argumentó que ya había hablado con las autoridades de presidencia y estaban autorizados, por lo que no desconfiara, pues lo único que estaban proporcionado era una ayuda , pero que tenía un costo y que tenía darles una aportación económica”, resaltó

Señaló que se negó, pues ya no era una invitación sino una petición directa; decidió colgar a la llamada y le comentó lo sucedido a uno de sus hijos. Posteriormente realizó la denuncia correspondiente al 089, en donde informó de la llamada y al parecer bloquearon el número.

Ya había caído en una extorsión

Resaltó que no es la primera ocasión en recibir este tipo de llamadas, pues en una primera ocasión cayó en la extorsión y depositó 25 mil pesos en una tienda, tal como le indicaron. Sin embargo, en esta ocasión sí realizó la denuncia y le explicaron qué hacer en caso de una situación similar.

Por último, la comerciante exteriorizó que este tipo de extorsiones son frecuentes en Doctor Mora, pues familiares y amistades también las han recibido. En todos los casos el modo de operar es similar, se les pide y luego se les exige una cifra determinada, argumentando que es para brindarles protección.

