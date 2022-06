El presidente del Observatorio Ciudadano dijo que sigue prevaleciendo este tipo de casos de extorsión telefónica en Salamanca

Cuca Domínguez

Salamanca.- Resurgen las extorsiones telefónicas en Salamanca. Las personas afectadas las hacen públicas a través de sus redes sociales para pedir orientación para saber qué hacer.

En tanto, Raymundo Gómez García, presidente del Observatorio Ciudadano, asegura que este acto delictivo se mantiene vigente a veces. Además, se incrementa como en estos casos, pero las personas no denuncian por temor, pero son una constante en el día a día. Incluso dijo ya están buscando apoyo ante las autoridades de seguridad en el estado.

En un grupo cerrado para mujeres de Facebook, una usuaria reportó que está muy asustada luego de que le llegó un mensaje de extorsión a su negocio. Al principio decidieron ignorarlo, pero luego le volvieron a mandar mensaje de otro número.

La preocupación se originó porque siguen amedrentados, amenazando e incluso les mandan fotos de asesinatos, por lo que pide ayuda para saber cómo actuar y seguir operando su pequeño negocio.

En respuesta, otras mujeres la recomiendan denunciar, otras le piden que guarde la calma y otras más narran que esa misma situación han pasado otros comercios que han tenido que cerrar.

Llaman a denunciar extorsiones

Al respecto, el presidente del Observatorio Ciudadano en Salamanca, dijo que sigue prevaleciendo este tipo de casos de extorsión telefónica en Salamanca.

“Desgraciadamente hay miedo entre la población porque no denuncian. No se acercan a las autoridades. Por ello desgraciadamente no se tiene una cifra exacta de este tipo de ilícitos. Invitamos a las personas que están viviendo este tipo de delitos para que denuncien y que se le dé seguimiento con las autoridades correspondientes”.

A través del Observatorio se pedirá a las autoridades que informen al ciudadano cómo actuar ante las extorsiones; que el ciudadano, el comerciante o empresario sepa cómo responder ante una situación de este tipo, porque ante una situación de este tipo el temor.