Extenderán condonación de cobros a comerciantes

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Hasta el fin de año, podría extenderse la condonación de pagos de cobro de uso de piso y locales en mercados, lo que representaría un fuerte golpe a la recaudación del municipio.

En meses pasados, se anunció que como apoyo a los comerciantes capitalinos se condonaría el cobro de derechos hasta septiembre, ante la crisis económica dejada por la pandemia del coronavirus,

Aún y con que, han sido pocos los comerciantes que han solicitado este apoyo, el alcalde Alejandro Navarro, pidió a la tesorería municipal, un análisis del impacto que tendría en las arcas, extender este programa, hasta el fin del año, con la intención de llevarlo a cabo.

“Podemos ampliar a octubre, noviembre y diciembre, el cobro de plaza de comercios, no es una decisión del alcalde, tendrá que subir al ayuntamiento, pero estaríamos apoyando, he pedido al tesorero, que haga el estudio de cuanto es lo que dejaríamos de ganar, no se trata de que ganar el gobierno sino que pierdan tanto los ciudadanos”.

Señaló que en unos 15 días, lo estarían pasando a comisiones para que llegue al pleno del Ayuntamiento.

Sobre la poca respuesta de los comerciantes, que no han acudido a hacer el trámite de condonación, señaló que pidió un balance de quienes han firmado el convenio.

“Es solamente tener un documento en el que si llega a haber una auditoria, tener el respaldo de que si se pidió que se condonara, porque no podemos condonar a todos”.

Mencionó que es importante que todos se acerquen a firmar este convenio, para de aprobarse la condonación hasta el fin del año, empezar a recaudar en enero.

Señaló que, la estrategia de la administración municipal, no es solo dar apoyos, sino que los ciudadanos puedan reactivar la economía.

“Si vamos a seguir ayudando, no solo dando y dando, no es un tema de asistencialismo, sino de emprendedurismo”