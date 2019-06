Expulsan a Nelson Vargas de la FMN tras tachar de corrupto al presidente

Desde el año pasado, Vargas era miembro honorario de la Federación Mexicana de Natación; en entrevista comenta que no recibió notificación

Cd. de México.- La Federación Mexicana de Natación (FMN) decidió romper relaciones con Nelson Vargas, quien fuera miembro honorario de la misma desde el año pasado, esto como respuesta a que ha tachado de corrupto a Kiril Todorov, presidente de dicha federación.

A través de un mensaje en redes sociales, el organismo informó que: “La Comisión Permanente de Honor y Justicia de la FMN, ha resuelto de manera unánime la expulsión del C. Nelson Fernando Vargas Basáñez de la FMN”.

Al solicitar una respuesta por parte de Vargas Basáñez, éste comentó que nunca recibió una notificación oficial respecto a un citatorio con la comisión que tomó esta decisión, así como tampoco la ha recibido respecto a esta expulsión como miembro honorario, por lo que se desconocen más detalles de la resolución.

“No me preocupa en lo absoluto, más viniendo de un grupo de gente que no ha hecho nada para mejorar la natación en el país”, comentó Vargas y enfatizó que “lo que más me molesta es que nunca me citaron para comparecer, pero ya me expulsaron y ya me defenderé. Voy a hacer defensa de esta expulsión, pero me tiene sin cuidado”. Vargas aseguró que reunirá las pruebas para acusar a Kiril.

