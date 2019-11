Expulsan a joven de una escuela secundaria en Monterrey ¡porque vive con su tío gay!

Según se informó el estudiante ya había sido amonestado en otras ocasiones por la propia directora de la institución

Monterrey.- Activistas de Nuevo León denunciaron que en el municipio de Apodaca un estudiante de secundaria fue expulsado por la directora del plantel, por llevar una sudadera amarrada alrededor de la cintura, expresión que consideró típicamente femenina.

Acusaron que fue el pretexto que esperaba la directora después de acosarlo por vivir con un tío que mantiene una relación sentimental con una pareja del mismo sexo.

Jennifer Aguayo, dirigente del Movimiento por la Igualdad en Nuevo León, que defiende los derechos de la comunidad LGBT, informó que la expulsión del alumno, de 14 años de edad, ocurrió en la secundaria número 12 del turno vespertino, dirigida por María del Carmen Rodríguez Lucio.

Aguayo acompañó a Luis Miguel, tío del menor, a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), a fin de que se garantice los derechos del estudiante expulsado a recibir educación, y sin ser objeto de actos discriminatorios de acoso o maltrato.

Expuso la activista de la comunidad LGBT de Nuevo León que el caso de discriminación a este alumno no es un hecho aislado, pues hay diversos testimonios en el sentido de que a la directora no le gustan los niños de madres solteras, que algún papá esté tatuado, o incluso que alguien tenga granos en la cara.

El tío del menor señaló que los problemas para el alumno empezaron cuando él acudió acompañado de su pareja a la Dirección para atender los llamados sobre información que se le daría sobre su sobrino, y a quien acusaron de contestar de mala manera.

“Ahí inició el asunto, me dijo que mi sobrino respondió así porque quizá tenía conflicto con mi homosexualidad e incluso, que yo podía volverlo gay y eso era malo.

“Claro está que quedé sorprendido con lo que la directora me estaba diciendo y tuvimos un acalorado debate acerca del asunto, donde me dijo que yo no podía tener pareja, comparando la situación con los casos de madres ‘que meten a la casa a sus novios’”, relató el denunciante.

Aguayo dijo que por lo pronto la prioridad es que el alumno regrese a clases, pero advirtió que buscarán que la directora sea destituida.

“No podemos permitir que la educación de nuestros hijos esté en manos de este tipo de personas”, señaló.

