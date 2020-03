Expulsan a Carlo Ancelotti por discutir con el árbitro

Redacción

México.- El entrenador del club inglés Everton F.C, fue expulsado tras discutir con el árbitro después de que finalizara el partido que su equipo disputó contra el Manchester United

Carlo Ancelotti fue acreedor de una tarjeta roja tras su reacción ante la anulación de un gol a favor de su equipo. Una vez finalizado el partido, Ancelotti acudió al centro del campo para protestar a los colegiados la jugada, momento en que el árbitro lo expulsó.

Por esta razón el encuentro de la Premier League entre el Everton y United acabó con empate a 1.

Con información de RT Noticias

#EFC boss Carlo Ancelotti was given his marching orders at full-time! 🟥pic.twitter.com/fFz1ZpiuXi

— Sky Sports (@SkySports) March 1, 2020