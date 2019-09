Expulsa Morena de sus ‘filas’ a Ernesto Prieto

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido tomó la decisión de expulsar a su ex dirigente estatal y diputado local luego de una investigación

Cuca Domínguez

Salamanca.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sancionó al diputado local Ernesto Alejandro Prieto Gallardo con la cancelación de su registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena.

La resolución se dio en respuesta a la demanda realizada por Talía del Carmen Vázquez Alatorre por diversas faltas a la normatividad del partido, entre ellas actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio del encargo partidista. Además lo destituyeron de cualquier cargo que ostente dentro de Morena.

Señalaron a Prieto Gallardo de: atentar contra los principios, el programa, la organización o los lineamientos emanados de los órganos de Morena; y la comisión de actos contrarios a su normatividad durante los procesos electorales.

En la queja presentada por Vázquez Alatorre el 14 de junio de 2018, en la sede Nacional de Morena, la demandante se desistió de la acción en contra de la actual dirigente estatal de este partido, Alma Alcaraz Hernández; pero contra Prieto Gallardo presentó documentos y testimoniales.

Los implicados en el caso

El expediente precisa que se afectaron los derechos político electorales de Antonio Eugenio Mendoza Ramírez, quien fue removido ilegalmente del segundo lugar en la regiduría del Ayuntamiento de Guanajuato, mediante maquinaciones y documentos falsos presentados por Oscar Edmundo Aguayo Arredondo.

Arredondo engañó al Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato para obtener un lugar en las regidurías que no le correspondía, con documentos fabricados y falsificados.

La comisión confirmó que existió una alteración: “(…) se comprueba fehacientemente que dicho cambio fue realizado por el C. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, mismo que aceptó haber realizado y firmado la carta de aceptación de la Sexta Regiduría Propietaria de Guanajuato, a nombre del C. Oscar Edmundo Aguayo Arredondo a quien en origen le correspondía la Segunda Regiduría Propietaria de dicha localidad, lo anterior se comprueba con el escrito presentado por el C. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato en fecha 16 de mayo de 2018, a las 18:35 horas, escrito que obra dentro de la copia certificada del expediente TEE-JPDC-72/2018”, informaron.

