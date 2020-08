Expresidente de Ecuador es detenido, acusado de delincuencia organizada

Redacción

Escocia. –Muchas personas resultaron lesionadas gravemente cuando un tren de pasajeros descarriló cerca de Stonehaven, localidad del noreste.

Se sabe que al momento del incidente había doce personas arriba, seis pasajeros y seis tripulantes, por lo que incluso una ambulancia aérea se puede ver en el área junto a vehículos de emergencia.

Por ahora se desconoce qué es lo que pudo causar todo, aunque el centro y este de Escocia se ha visto azotado por lluvias torrenciales y tormentas eléctricas, mismas que causan inundaciones e interrupción de viajes.

En su cuenta de Twitter, el primer ministro Boris Johnson dijo: “Me entristece enterarme del grave incidente en Aberdeenshire y mis pensamientos están con todos los afectados. Mi agradecimiento a los servicios de emergencia en el lugar”.

Se espera más información al respecto.

A train has derailed near Stonehaven in Aberdeenshire, sparking a major response from emergency services.

— BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) August 12, 2020