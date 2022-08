Confían en que los acuerdos beneficien a los exportadores de fresa en Irapuato, pues en Canadá y Estados Unidos aumentó 10%

Nancy Venegas

Irapuato.- Aunque consideró que sí deben actualizarse las tarifas en los alimentos de exportación, porque desde el 2017 el costo de la caja de fresas es de 200 pesos, el empresario exportador de fresas José Aguirre, dijo que en la revisión del T-MEC no se incluye el sector agroalimentos.

Ante ello, no vislumbra alguna afectación, aunque si pudiera repercutir el rubro de energéticos. Sin embargo, confió en que los acuerdos beneficien a los exportadores de fresa en Irapuato, pues durante la pandemia el consumo de fresas en Canadá y Estados Unidos aumentó 10%.

Foto: Eduardo Ortega

“Sí es un tema muy trascendental la revisión del T-MEC porque la reacción de los 3 países es altamente mundial. Pero estamos enfocados a que no vaya al punto del sector agroalimentario porque no está dentro de la agenda de revisión. Entonces también hay que ponderar las cosas y no magnificarlas porque no está en revisión en el tratado como pretenden presentarlo. Lo que podía revisarse es la cuestión energética, esa es la premisa”, dijo el empresario José Aguirre.

Foto: Eduardo Ortega

Nada que temer, aseguran productores

Tras descartar que la revisión del T-MEC pudiera afectar al sector exportador de agroalimentos, el empresario consideró que esta medida no debe generar vulnerabilidad. Lo que se busca es generar mejores condiciones para los industriales nacionales como los exportadores de fresa en Irapuato.

“Hay una campaña de terror de que se va a revisar y va afectar a sectores. No tenemos indicios de nada. Estamos hoy produciendo en Guanajuato, Michoacán, las nuevas plantaciones de fresas ya con tratos hechos para la exportación de fresa fresca a Estados Unidos, Canadá. Pero insisto no hay un indicio, no hay una afectación directa. Sin embargo, tenemos que estar pendientes porque no podemos asegurar que haya una situación diferente”.

Foto: Eduardo Ortega

José Aguirre consideró que sí es momento de que se actualicen las tarifas, pues desde hace 5 años, se mantienen los mismos precios en los agroalimentos de exportación a los países norteamericanos. Actualmente la caja de fresas se paga en 200 pesos mientras que, desde hace 2 años, cuando inició la pandemia por coronavirus, el consumo de la frutilla roja en Estados Unidos y Canadá registró un incremento del 10%.

Foto: Eduardo Ortega

