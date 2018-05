Expone Ortiz propuestas ante el CCE de Irapuato

El aspirante albiazul propone la creación de la Dirección General de Turismo municipal

Lorena Ramírez

Irapuato.- Ricardo Ortiz Gutiérrez, candidato a la Presidencia municipal de Irapuato, sostuvo una reunión con miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con quienes pactó revisar el plan de trabajo y peticiones que le fueron entregadas, las cuales dijo, coinciden con su plan de gobierno.

Entre las propuestas realizadas a los empresarios, esta la creación de una Dirección de Turismo para impulsar a empresas relacionadas con el sector, esto de la mano con el fortalecimiento del Inforum.

Temas como la seguridad, desarrollo económico, turismo, administración pública y simplificación de trámites, fueron algunos de las quejas y sugerencias expuestas al candidato blanquiazul durante la reunión.

Ortiz Gutiérrez se comprometió a verificar cada uno de los temas, aunque explicó que estos ya se encuentran dentro de la agenda del plan de gobierno de la administración 2018-2021.

“Dentro del planteamiento que tenemos para el organigrama del gobierno, está la creación de la Dirección General de Turismo, buscar el posicionamiento del centro turístico”, comentó el aspirante a la alcaldía.

Durante ese encuentro, el alcalde con licencia expuso la importancia de tener un esquema de continuidad para concluir obras y planes, el cual, a decir del panista, fue aceptado por los inversionistas locales quienes aportaron también un proyecto para fortalecer el proyecto 2015-2021, encabezado por Ricardo Ortiz.

PRESENTA ‘3 DE 3’

Finalmente afirmó que este miércoles presentará su ‘Declaración 3 de 3’ para cumplir con la ley para este proceso, detalló que fue en el mes de marzo cuando presentó su declaración fiscal, por lo que sólo habrá de completar algunos rubros.

Al ser cuestionado de una posible reunión con los miembros de la Coparmex, quienes solicitaron como requisito contar con su declaración, afirmó que esta propuesta se estudiará, pues aseguró no tienen competencia para condicionar a los candidatos el reunirse.

“Yo valoraré si el que condicionen está dentro de su esfera o no; yo creo que no, no entraré en mayor debate, pero lo vamos analizar”, comentó el candidato.

Afirma encabezar las preferencias Ricardo Ortiz Gutiérrez, aseguró tener el 40% de las preferencias del electorado, seguido por Irma Leticia Sánchez, del partido Morena con el 19% y en un tercer lugar el PRI. Ante ello, aseguró no le preocupan los comentarios que puedan realizar sus adversarios, aunque afirmó deben ser cuidadosos. El candidato blanquiazul respondió lo anterior al ser cuestionado sobre el actuar del Comité Municipal del PRI en algunos temas como seguridad, en respuesta el panista consideró que es natural que el partido tricolor se victimice, pues las encuestas y los números no le favorecen al encontrarse ya en tercer lugar “Aumentó la preferencia al partido. Vamos en 40, es decir, vamos 2 a 1. Subí 5 puntos. Lo que tenemos preliminar es que Morena tiene 19, hay vamos más o menos”, señaló. Respecto a las acusaciones de la excesiva vigilancia que volvió a acusar el PRI en la campaña de su candidata Yulma Rocha, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aseveró que el presidente del Comité Directivo del partido tricolor José Arrache Munguía “se queja de todo y a nada le atina”.

RC