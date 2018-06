Explotan su infancia

Nueve de cada diez niños guanajuatenses que trabajan lo hacen en labores no permitidas por la ley

Nayeli García

Irapuato.- “Estaba colgado de las manos, cuando no llevaba el dinero, cuando no quería trabajar, cuando se revelaba contra el trabajo”, así describe Laura Martínez, directora de la Villa Infantil la vida de ‘Martín’, quien era obligado por su padrastro a trabajar largas jornadas y de no hacerlo lo colocaba sobre fuego con chile, como lección.

La Ley Federal del Trabajo establece que es ilegal emplear a niños menores de 15 años; los menores entre 15 y 16 años pueden trabajar siempre y cuando hayan terminado de cursar la educación básica, sus jornadas sean se seis horas como máximo y no laboren después de las diez de la noche.

Martín fue rescatado hace un año por el DIF Estatal en Guanajuato capital y llevado a Irapuato para recuperarse de esa amarga experiencia, sin embargo, como la historia de Martín hay muchas en el estado, en el año 2015, el Inegi registró 147 mil 125 niños de 5 a 17 años trabajando.

De los niños que trabajan en Guanajuato 9 de cada 10 lo hacen en actividades no permitidas y 5 de cada 10 en actividades peligrosas, lo que ubica al estado en el lugar número 12 en niños realizando actividades peligrosas.

La venta de chicles, flores, limpia parabrisas y cualquier tipo de ambulantaje, y sobre todo por las noches, son actividades consideradas como peligrosas según el listado de Ley Federal del Trabajo; y sin embargo, a diario se ven niños en todo el estado realizando este tipo de actividades.

Laura Martínez comenta que estos niños sean maltratados o no son privados de sus derechos básicos primordiales que es el libre juego y la educación, pues muchos de ellos no usan el dinero que ganan en su escuela sino para ayudar a su familia.

Según el Inegi, en Guanajuato 4 de cada 10 niños que trabajan no terminó la secundaria y en el 16.9 por ciento de los hogares que tienen a niños trabajando, los padres de familia no tienen empleo.

Atados de manos

La familia es fundamental para combatir o contrarrestar este problema, señala el director de Prevención del delito, Julio César González Borja, quién compartió como en Irapuato buscan erradicar el trabajo infantil pero están atados de manos cuando no se tiene la participación de los padres.

En el crucero de Mariano J. García y la salida a Pueblo Nuevo, tienen ubicados al menos 12 niños de 7 a 12 años de edad que se reúnen para pedir dinero o limpiar parabrisas, los cuales se han convertido en un problema grave para la sociedad pues son constantes los reportes al 911, pues agreden a las personas cuando no reciben una moneda y al más pequeño, ya se le ha visto drogándose.

“A un niño no lo podemos detener, hay una ley que nos prohíbe llevárnoslos, siempre y cuando si están totalmente agresivos y si amerita hablar con los padres, no podemos detener a los niños en un momento dado porque tienen derechos”, comentó Julio, quien dijo que ya fueron varias veces junto con el DIF Municipal para hablar con los padres, pero se niegan a que dejen de trabajar e incluso insultan al personal de trabajo social cuando los ven.

El director del DIF Municipal de Irapuato, Rafael Uro Antillón, asegura que la mejor acción que se puede hacer para erradicar el trabajo infantil es no dar dinero a los niños, pues ellos y su familia saben que es un negocio.

“Esos niños y algunos son explotados por grupos y gente poco escrupulosa y algunos papás que hacen esto y recaudan una gran cantidad de dinero y pues es un negocio, sale dinero y ahí los tienes”, señaló el funcionario municipal, quien dijo que lo que ganan no se comparan a las becas mensuales de 450 pesos que ofrece el sistema DIF.

Y es que la sociedad da con mayor facilidad dinero a un niño que pide o vende algo, por lo que no es raro ver a niños en los cruceros de la ciudad solos o acompañados.

Uro Antillón, recordó que el DIF Municipal sólo es preventivo, y cuando se topan con casos de explotación infantil lo reportan al Ministerio Público para que se hagan cargo del caso.

Un ejemplo en cada esquina

En el crucero de Díaz Ordaz y Ejército Nacional suele llegar un automóvil color rojo con placas GJM-993-A, en donde un hombre baja a dos niños completamente sucios para vender chiles en bolsas a los automovilistas, mientras él espera con un bebé en el auto hasta terminar el producto.