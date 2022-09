La explotación infantil en Celaya se ha vuelto un grave problema, pues los menores están en riesgo de ser víctimas de explotación sexual

Luz Zárate

Celaya.- Entre 50 y 60 niños trabajan en los diferentes cruceros y calles de la ciudad, así como en bares y centros nocturnos, quienes son víctimas de explotación laboral. Se han detectado casos de menores que además de ser utilizados por sus padres para obtener ganancias económicas, están en riesgo de ser víctimas de explotación sexual.

La directora del DIF, María del Carmen Núñez Mares, informó que, por testimonios de los propios infantes, se han enterado que hay niñas que en los bares les ofrecen dinero si se levantan la falda.

“Es importante que la ciudadanía sepa que les hacemos más mal que bien dándoles un peso a los niños. Con la explotación laboral, después viene la explotación sexual y muchas otras vejaciones de las que son objeto estos niños. Por dichos de los mismos niños, las mismas niñas dicen que algunos comensales, algunos usuarios de bares, les dicen que si se levantan la falda les dan 50 pesos o les dan más dinero”, señaló Núñez Mares.

La funcionaria hizo el llamado a los ciudadanos para que no les den dinero ni comida a los niños que trabajan en las calles, pues sus padres, cuidadores o familiares sólo “los utilizan”.

Son “futuros delincuentes”, denuncia

Destacó que un infante deja de causar ternura y obtener buenas ganancias hasta máximo los 11 años, que es cuando sus padres los dejan de “utilizar”. Sin embargo, estos niños en ese momento se convierten en “los futuros delincuentes”.

“La gente no quiere sacar a los niños de la calle porque son un negocio. Los niños de 11 años en adelante ya no están en calle, si se fijan los niños son pequeñitos, porque los niños más grandes ya no venden. Sus caras ya no causan ternura, entonces: ¿qué pasa con este niño que no tiene ni escuela, ni apego familiar, ni costumbres? Si toda la vida desde pequeño lo trajeron en calle. Son los futuros delincuentes desafortunadamente, que no saben hacer otra cosa, desafortunadamente así es”, expresó la funcionaria.

Ya se han interpuesto 5 denuncias en el Ministerio Público por trata de personas en la modalidad de mendicidad, contra familiares de menores explotados. De ellos, en tres casos ya salió la sentencia condenatoria a 5 años de prisión para sus cuidadoras.

Por otro lado, se conmutó la pena porque fue la primera vez que incurrían en este delito. Sin embargo, sí perdieron la patria potestad y actualmente los menores están con familiares.

Ofrecen apoyo a padres

La funcionaria dijo que antes de denunciar ante el Ministerio Público a los padres, familiares o cuidadores, lo primero que hacen es tratar de convencerlos para que retiren a los menores de las calles. A través del Programa ‘Por una Infancia Feliz’. Les ofrecen apoyo y atención en el DIF municipal, así como una beca, alimentos, educación y talleres para que los niños aprendan un oficio y a los papás les ayudan a conseguir empleo. No obstante, muchos se niegan a dejar de explotar a los infantes.

Núñez informó que cada menor gana de mil 500 a dos mil pesos en un día. Justamente porque los ingresos son atractivos, los padres se niegan a dejar de percibir estos ingresos. Platicó que tienen documentado el caso de una familia originaria de otro estado, que ya casi terminan de pagar una casa en Celaya y ya han adquirido tres coches nuevos.

“La ciudadanía de Celaya es buena porque se conduele ante un niño en situación de calle, pero ya no les den el dinero porque esto es lo que lleva a estas personas a explotarlos, el peso que se convierte en un día bueno en mil 500 pesos para esta familia o hasta dos mil pesos”.

En los próximos meses aumenta al doble la cantidad de niños que trabajan o piden dinero en la calle, debido a que por la época las personas les dan más dinero.

Menores se ubican en cruceros

Los 60 niños, niñas y adolescentes que se han identificado, trabajan en los 59 cruceros que hay en Celaya, los más redituables para los menores son: Avenida Tecnológico con la México Japón, en Avenida el Sauz con Torres Landa, Avenida el Sauz con el Eje Clouthier, el crucero de la Glorieta de los Fundadores, en Lázaro Cárdenas, en Avenida Constituyentes con Alfonso Pérez Campos, en Avenida Irrigación y se ha notado mayor presencia en el centro histórico a la altura del Boulevard con Mercado Hidalgo.

Mientras que los que trabajan o piden dinero en los bares, sus edades van desde los 6 y hasta los 11 años de edad, ahí llegan a laborar desde las 6 y hasta las 10 de la noche. Sin embargo, muchos se esperan hasta las dos o tres de la mañana que cierran porque les dan más dinero.

“Se meten a los bares, venden rosas, si no les compran piden dinero, venden también dulces y están afuera de los bares esperando que salgan las personas que estuvieron en el bar y les piden (dinero). Lo que ellos mencionan de viva voz es que si se esperan más tarde les dan mayor dinero por el estado en que salen muchos”.

Señaló que muchos de los niños que son explotados laboralmente y practican la mendicidad vienen de otros estados como Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Puebla, Michoacán, Ciudad de México, así como de otros países como Honduras. Venezuela, Guatemala. Aunque también hay originarios de Celaya.

