‘Explota’ regidor priista en sesión de la Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos

Aseguró que durante la sesión se pretendía aprovechar la modificación al presupuesto para el pago de Policía con la aprobación de un sin número de modificaciones adicionales

Luis Telles

Yuriria.- “Ya no soy su payaso, ni soy su idiota, que cada vez me llamen, que falta de responsabilidad que me quieran llamar ignorante, ignorante en qué, díganme si en mis participaciones, algo estoy equivocado”, en tono molesto señaló el regidor priista, José Luis González González durante la sesión de Ayuntamiento, que entró en receso para que los integrantes de Cabildo puedan analizar la Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos.

El alcalde no estuvo presente, y la reunión de Cabildo la inició la síndico Olga Lidia Gómez Baeza.

Al proponer el secretario del Ayuntamiento, Raúl Núñez Duran el análisis y en su caso aprobación de la Cuarta Modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2019, el regidor José Luis González en uso de la voz, aseguró que se pretendía verter una fibra social, como es el pago y la labor de un policía, con la aprobación de un sin número de modificaciones.

“Es increíble el desagarre o la falta de seriedad, o no sé de qué me quieran ver la cara, con mi gran ignorancia, con sólo dos horas de anticipación para analizar la documentación, no solamente es una irresponsabilidad aprobar, sino hasta creo, alguna repercusión de sanción de poder autorizar todo lo que representa las modificaciones propuestas”.

Muchos rubros permanecían en cero pesos

Explicó que en el rubro de Liquidaciones por Indemnización, sueldos y salarios caídos del área de presidencia municipal, en la tercera modificación fueron 4 millones 871 mil 625 pesos, y en la cuarta modificación hay un aumento de 250 mil pesos; en tanto, en el tema de Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y actividades relacionadas, en el área de presidencia municipal, en la tercera modificación se pidieron cero pesos y en la cuarta se están pidiendo 875 mil pesos.

Agregó que en el tema de Sentencias y Resoluciones Judiciales, en la tercera modificación se pidieron cero pesos y en la cuarta se están solicitando 750 mil pesos; en el tema de Sueldos Base de Seguridad Pública, en la tercera modificación se pidieron cero pesos y en la cuarta se piden 798 mil pesos.

Además, dijo que en el tema de Materiales Diversos del área de Desarrollo Social, en la tercera modificación cero pesos y en la cuarta 250 mil pesos; en tanto, en el tema de Remuneraciones para Eventuales, en la modificación tercera 850 mil pesos y en la cuarta modificación es hasta 2 millones de pesos.

“Este tema, servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas, se duplica, porque también está en la dirección Obras Públicas, donde en la tercera modificación, era cero pesos y en la cuarta, 600 mil pesos. Dejando de un lado el tema de Seguridad Pública, estás partidas no me dan, no me convencen, no estoy dispuesto a autorizar”.

El secretario del Ayuntamiento, Raúl Núñez señaló que aún no se sometía el punto a aprobación, por lo que la síndico, Olga Lidia Gómez, aprovechó para declarar un receso, de 48 horas.

JG