Explota Chávez Jr. contra su papá por ‘Canelo’ Álvarez

El “hijo de la leyenda” manifestó en redes sociales su opinión sobre la pelea entre “Canelo” y Golovkin

SUN

CDMX.- El empate de la pelea entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin no dejó conformes a muchos aficionados y personajes del boxeo.

Entre ellos a la leyenda Julio César Chavéz y a Julito, que tuvo una opinión diferente a la de su padre.

A través de su cuenta de Twitter, Chávez Jr. se dijo decepcionado de que el “César del Boxeo” haya visto ganador a ‘Canelo’ Álvarez.

Dicho mensaje causó polémica en redes sociales.

Que decepción que una leyenda @Jcchavez115 aya visto ganar a canelo. I am very disappointed in a legend like @Jcchavez115 see Canelo win !

— Julio Cesar Chavez (@jcchavezjr1) September 17, 2017