Algunas de las víctimas de la explosión en Cortazar ya reportan mejoría desde los hospitales donde estaban ingresados

Ramón Ramírez

Cortazar. Este domingo continúan los trabajos para remover los escombros en la colonia Punta Rea, donde una tienda de abarrotes explotó este sábado. Ahí la acumulación de gas dejó 11 víctimas, de las cuales otra perdió la vida, con lo que suman dos muertos. De los heridos, algunos ya se encuentran estables.

Identificaron a la víctima que falleció en el hospital comunitario como Lucio ‘N’, de 52 años. Mientras la segunda sería Rubí Vannesa ‘N’ de la clínica del IMSS.

Suman al momento 10 lesionados entre ellos cuatro se pronostican cómo graves:

María Soledad “N”, de 73 años, estado de salud grave.

Patricia “N”, de 48 años, estado de salud estable.

Angélica “N” de 24 años

Francisco Javier “N”, de 42 años, estado de salud grave.

Pediatría

Menor varón de 08 años

Menor Mujer de 1 año y 8 meses

Menor mujer de 05 años, estado de salud grave

Menor de 05 años

Menor 12 años, trasladado al Hospital General de Cuidados Críticos

Menor de 11 años, estado de salud estable.

Evalúan estado de casas

Apoyados por vecinos y personal de la Guardia Nacional, elementos de protección civil de Cortazar continúan con la remoción de escombros dentro de las viviendas afectadas. Estas suman tres con perdida total en la estructura y cinco más, que materiales que salieron volando alcanzaron durante la onda expansiva.

1 de 3

En entrevista a Salvador Juárez García, director de la unidad de protección civil de Cortázar, contó los trabajos que se realizan. Además durante el día se lleva a cabo la valoración del edificio que se encuentra al frente de donde surgió el estallido.

Puedes leer: Cortazar: Explosión de tanque de gas deja 9 lesionados, entre ellos niños, y un…

“El día de hoy estamos realizando la remoción de escombros y trabajando en conjunto con obras públicas, policía municipal y Guardia Nacional, quienes nos están apoyando brindándonos la seguridad no descartando el apoyo de vecinos”.

Contó que este domingo seguirían trabajando hasta las 14:00 horas pues el sábado el clima no les permitió meter maquinaria por el clima y el peso en las estructuras.

Explicó que hasta ahora se mantiene el diagnóstico de que el hecho lo provocó la acumulación de gas.

“Lo que generó la explosión fue una acumulación de gas y mientras estamos trabajando no se ha encontrado otra situación que descarte el hecho por gas.” Puntualizó el director de Protección Civil.

En total 11 personas tuvieron que ser atendidas en diferentes hospitales. Además se reportó la muerte de otra menor de 16 años, llamada Vanessa, ella estaba próxima a casarse y a petición de vecinos será velada en la colonia.

Víctimas reportan mejoría

1 de 4

Por otro lado reportaron que algunos menores ya salieron del estado grave, pero continúan en valoración en distintos hospitales.

Será el lunes cuando entre maquinaria para echar abajo las viviendas con afectación total, para así evitar más riesgos a los colonos.

Algunos vecinos se juntaron para proporcionar alimentos a los brigadistas, elementos de protección civil y a las personas afectadas. Cabe mencionar que tanto corporaciones cómo voluntarios trabajaron desde la tarde de ayer hasta el día de hoy luego de la contingencia.

Puedes leer: Explosión en Bangladesh deja 49 muertos y cientos de heridos

Antonio García, un padre de familia, se encontraba trabajando cuando le llamaron para decirle que su hijo había sufrido lesiones en este accidente.

“Ayer a la hora de la explosión, me encontraba trabajando y de repente me llegó una llamada de un número que no conocía diciéndome que había explotado un tanque de gas al lado de mi casa, y que mi hijo había salido herido. Pedí permiso y a la hora que llegué me avisaron que ya lo habían trasladado y que tenía una herida en la barbilla la cual le había llegado hasta el huesito. Lo suturaron y también otro golpe en la cabeza derivado del golpe de un ladrillo por lo que está en observación derivado de un traumatismo”.

El señor García comentó que se acercaron a alguna autoridad para pedir algún apoyo pues sus viviendas han sido marcadas por PC como inhabitables hasta ser valoradas.

Te puede interesar:

LC