Este lunes, agentes de la compañía de seguros hicieron un recorrido por el lugar para evaluar los daños por la explosión de Cortazar

Daniel Moreno

Cortazar.- Una vez demolidas las tres viviendas en Punta Real afectadas por la explosión de Cortazar, el seguro contratado por Infonavit deberá pagar a los afectados. Así lo revelo Ángela Gloria Rodríguez, directora jurídica del gobierno de Cortázar.

Este lunes, agentes de la compañía de seguros hicieron un recorrido por el lugar para evaluar los daños por la explosión de Cortazar. La directora jurídica indicó que a los afectados se les dará un acompañamiento hasta que se resuelva su asunto. Esto de tal modo que para los vecinos de los lados que perdieron su casa Infonavit aparentemente les ha planteado dos opciones pagar su vivienda o volverlas a construir.

En el resto de los vecinos que al momento se cuentan un total de siete propietarios afectados. La mayoría resultaron con vidrios rotos y también estos daños los cubrirá el seguro de Infonavit, ya que todos estarán pagando su crédito. Este es un derecho que tienen, excepto una vecina de un departamento ya que su crédito fue cancelado hace dos años al morir su esposo. En este caso se calculó sus daños son de unos 4 mil pesos así que el municipio le estará apoyando.

Te puede interesar: Dan el último adiós a Vane, víctima de la explosión de un tanque de…

Foto: Martín Rodríguez

Ángela Gloria afirmó que, de todos los afectados, solo falta la dueña de la tienda pues no se ha presentado. No la han podido contactar desde el día del accidente y por lo tanto no se ha resuelto como el seguro la va a cubrir.

“He estado tratando de hablar con ella tengo un teléfono la he tratado de buscar y no, no ha comparecido”

A pesar de esta tragedia, Gloria Rodríguez indico que desde el municipio no hay ningún cargo en su contra y por eso se le está tratando de localizar. No obstante, con Infonavit el proceso es muy aparte y se desconoce si se le ha contactado.

La directora jurídica resaltó que, a los a dos vecinos de al lado y uno a dos casas, se les estará pagando seis meses de renta en lo que se resuelve su asunto, pues este tiempo no podrán regresar Punta Real.

Por lo que toca a los lesionados ha trascendido que al momento de los 9 heridos inicialmente hay tres que ya fueron dados de alta, pero el dato podrá ser corroborado por la secretaria de salud.

No te pierdas: Menores víctimas de explosión en Cortazar serían tratados en Texas

Foto: Martín Rodríguez

La explosión

El pasado 20 de agosto, una explosión de un tanque de gas en una vivienda, que también era una tienda de abarrotes, en el Fraccionamiento Punta Real, dejó 10 personas heridas, incluidos cinco niños. De ellas, dos personas perdieron la vida al recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:00 horas de este sábado. Una fuerte explosión provocada por un tanque de 30 kilos provocó el derrumbe total de una vivienda. Otra quedó semi destruida. Ambas se ubicaban en la calle Punta Arenas casi esquina con Punta Diamante en la colonia mencionada.

Por si no lo viste: Explosión en Cortazar cobra su 3° víctima; 2 menores serían trasladados a Texas

Foto: Martín Rodríguez

En total seis viviendas resultaron afectadas. Tres de ellas son pérdida total.

Tras el caso, el gobierno municipal anunció que apoyaría con la renta de otras viviendas por hasta 6 meses a las familias afectadas por la explosión. Esto lo reveló Ariel Corona Rodríguez, presidente Municipal. Esto mientras demuelen las viviendas afectadas por la explosión de Cortázar y en lo que se resuelve cómo recuperar estos bienes

El primer edil señaló que el ofrecimiento ha sido al menos con dos de las tres familias, ya que la tienda y las casas de los lados deberán tirarse.

Atienden a víctimas en Estados Unidos

Durante una rueda de prensa, junto al presidente de Cortázar, Ariel Corona; el director del Hospital General de Celaya, Silvestre Gutiérrez; y el director de servicios, Francisco Javier Magos, informaron detalles de los pacientes.

Foto: Martín Rodríguez

Revelaron que entre los pacientes hay una pequeña de 1 año de edad, quien por sus quemaduras también amerita el traslado a un hospital de Estados Unidos.

Indicaron que el resto de los lesionados, dos son atendidos en el IMSS de Celaya, un menor dado de alta y tres más están en diferentes hospitales de Guanajuato.

EZM

Lee también: