Experto advierte contra el desconfinamiento

Redacción

Turquía. – Un futbolista de esta parte del mundo confesó haber asesinado a su hijo de cinco años cuando se encontraba hospitalizado.

Se trata de Cevher Toktas, quien juega en el Bursa Yildirimspor, quien comentó que aprovechó cuando el menor estaba solo para colocarle una almohada sobre el rostro, en el momento en que sintió que no oponía resistencia llamó al personal médico para decirles que tenía supuestas dificultades respiratorias; no lograron salvarlo.

El jugador declaró once días después que fue él quien ocasionó su muerte, los policías le preguntaron las razones y él comentó que nunca sintió amor por él. Dijo: “Nunca quise a mi hijo menor, desde su nacimiento. No sé por qué no lo quiero. La única razón de haberlo matado fue que no lo quise. No tengo ningún problema mental”.

Después de eso fue detenido y podría recibir una condena de cadena perpetua, al menor se le realizará una autopsia.

Quizá te interesaría:

G.R