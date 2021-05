Exoneran a ‘El Marro’ de delitos contra servidores públicos; AMLO pide investigar a juez (VIDEO)

Staff Correo

Guanajuato.- Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente de le Republica informó que José Antonio Yépez Ortiz, mejor conocido como ‘El Marro‘, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, fue exonerado por el delito contra servidores públicos.

“Hoy en la mañana vimos que un juez exonera a un preso de una banda que está preso en el Altiplano, José Antonio Yépez, lo exonera del delito en contra de servidores públicos, eso lo tiene que conocer el Consejo de la Judicatura”, dijo.

El mandatario pidió al Consejo de la Judicatura Federal investigar el actuar del juez que exoneró a José Antonio Yépez, quien actualmente se encuentra preso.

“No me tengan aislado”

El pasado 2 de agosto del año pasado, José Antonio Yépez, líder del Cártel Santa Rosa de Lima ‘El Marro’ fue detenido en Juventino Rosas en un operativo en el que también también se logró la liberación de una empresaria que estaba secuestrada.

La Fiscalía General del Estado lo procesó en un primer momento por el delito de secuestro, el cual le podría representar una condena de hasta 90 años. También era buscado por los delitos de robo de combustible y delincuencia organizada.

Actualmente ‘El Marro’ se encuentra recluido en el penal de Almoloya de Juárez.

El 12 de agosto del 2020, a tan solo diez días de su detención, José Antonio Yépez Ortiz compareció ante un juez, el líder el cártel de Santa Rosa de Lima, solicitó recibir un trato indistinto y que no tuviera “una máxima seguridad dentro de la máxima seguridad”, aseguró que, “no le he hecho nada a nadie”.

‘El Marro’ pidió que no se le tuviera en una zona aislada, se calificó como un hombre disciplinado quien no tenía nada en contra de nadie, “no hice nada a nadie, (pido) que se me trate como una persona”.

Afirmó que no quería privilegios y que solo pedía realizar algunas llamadas. Luego de su solicitud el juez explicó que él serpia tratado como probable responsable por lo que debía ser tratado como eso.

El amparo fue solicitado el pasado 6 de noviembre. En este, ‘El Marro’ solicitó, un “televisor Leadstar negra, de siete pulgadas, con antena y un par de audífonos Sony”, específicamente.

Luego de argumentar que el motivo de las peticiones era por el aislamiento y la incomunicación en la que, según ‘El Marro’, se encuentra en su lugar asignado, el juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Alberto Roldán Olvera, solo le otorgó una suspensión de plano al quejoso para que cese la presunta incomunicación a la que se encontraba sometido.