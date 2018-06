Exoneran de cargos a exlíder campesino

Rubén Vázquez había sido acusado de secuestro y tras un largo proceso, juez reclasifica delito y sólo habrá multa; en la cárcel aún otros dos implicados

Cuca Domínguez

Salamanca.- El exlíder campesino Rubén Vázquez Martínez fue exonerado del delito de privación ilegal de la libertad equiparado a secuestro, motivo por el que estuvo preso y fue sentenciado a 20 años de prisión, aunque al obtener un amparo pudo enfrentar todo el proceso en libertad.

Ayer mencionó que “se hizo justicia, porque lo único que hicimos fue encabezar una lucha social que dio pie al perseguimiento político”. Por este mismo hecho, dos de sus compañeros aún siguen presos en el penal de Puentecillas, de Guanajuato, a la espera de que esta resolución también los favorezca y obtengan su libertad.

La decisión del Primer Tribunal Colegiado se dio a conocer el pasado miércoles 20 de junio, y ahora Rubén Vázquez Martínez dice que se presentará para que le apliquen una multa económica y concluir el asunto.

Desde hace casi nueve años, Rubén Vázquez enfrentaba el proceso, hasta que el primer Tribunal Colegiado en materia penal, del XVI Circuito reclasificó el delito de privación ilegal de la libertad equiparado a secuestro para regresar el caso al juez de origen, por lo que ahora se espera que se le fije una multa para que todo quede concluido.

Vázquez Martínez leyó el acuerdo del juez ponente: “…La presente ejecutoria determina que ante la no sucesión de la norma penal sustantiva, el supuesto agravado que motivó la acusación prevista en el artículo 366, fracción 1, inciso B; fracción 2, inciso C, del Código penal federal, procede la traslación al tipo penal básico de privación ilegal de la libertad previsto en el artículo 364; con lo que se deja insubsistente la sentencia que habían impuesto de 20 años de prisión; y, se remite al juzgador de origen y le dice que tiene que aplicar un nuevo criterio, donde ya no se da el delito de secuestro, porque no fueron 24 horas las que estuvieron encerrados, entre otros”.

Quedan dos detenidos

Con esta reclasificación se espera que además se beneficie a Simón Cárdenas y Cayetano Ramírez, también acusados del mismo delito, aunque ellos sí están recluidos.

El exdirigente del Comité Pro Mejoramiento del Agro en la entidad destacó también que “nosotros somos inocentes, no somos secuestradores. Finalmente se aplicó la Ley, lo que no quisieron hacer en primera instancia los jueces que llevaron el caso porque tenían línea, eso está claro, tenían línea de fregarnos y lo confirmamos con esta resolución”.

Vázquez expresó no tener miedo de que lo puedan detener, “porque siempre me sentí libre, porque nunca se cometió ningún delito, esto fue una situación política”, y afirmó que seguirá en la lucha social, aunque al frente estén otros, pues considera que son ciclos que se tienen que cumplir.

