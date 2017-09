Exoficial mayor se va contra Municipio

Su abogado dice que hay deficiencias en el procedimiento seguido por la Contraloría

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Lucía Virginia Cano Vázquez, exoficial mayor de la presidencia municipal quien fue inhabilitada por dos años por el Ayuntamiento el 18 de septiembre, interpuso el miércoles una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa para obtener la nulidad de esta sanción.

También solicitó la suspensión de un efecto accesorio, que es la inscripción de su nombre en la lista de funcionarios públicos sancionados.

“Ayer presentamos una demanda de nulidad para que se limpie el nombre de la contadora por quienes han filtrado públicamente que es una mala funcionaria”, afirmó en entrevista con correo, su abogado Alejandro Sosa Campos.

Detalló las múltiples fallas y deficiencias tanto en el procedimiento administrativo seguido por la Contraloría municipal que concluyó en la inhabilitación, como en la notificación del secretario del Ayuntamiento a la contadora.

La más grave de todas es que ni en el informe de auditoría de la Contraloría ni en la notificación de la sanción impuesta por el Ayuntamiento se le explica con detalle cuáles fueron los hechos por los cuales se le sancionó.

Sólo se señalan, de manera muy general en 17 renglones que incumplió con los contratos de varias partidas pero no se explica qué hizo, cuándo, cómo, dónde, por qué cantidad de dinero y todos los detalles, señaló el abogado.

Y sólo se menciona al imputarle la falta: “Se presume que Lucía Virginia Cano Vázquez en el desempeño de sus funciones de oficial mayor sí cometió varias acciones y omisiones durante el cargo que ejerció durante junio a diciembre de 2014 ya que de acuerdo a la auditoría financiera, fiscal, administrativa y de calidad varios contratos (…) no fueron realizados con apego al Reglamento de Adquisiciones y carecían de documentación que acreditara dichas acciones”, pero no especifica cuáles acciones. Correo tiene copia del documento.

El abogado señaló, “fuimos a la Contraloría y les contestamos que no se cumplía con ese principio de tipicidad, sólo le dicen que es muy mala, pero no le dicen por qué”.

No correspondía al Ayuntamiento

Sosa Campos explicó que hay deficiencias de forma y de fondo en todo este proceso que se llevó en 2016 y estos son los argumentos de la demanda. En cuanto a los de forma, dijo que en primer lugar, aprobó la sanción una autoridad incompetente, que fue el Ayuntamiento, cuando le correspondía únicamente al alcalde.

Y en cuanto a las de fondo, enumeró que en primer lugar el informe de auditoría que le presentó la Contraloría municipal a Lucía Cano en 2016 no estaba firmado por nadie y un documento así no tiene valor.

Todas las pruebas que presentó la exoficial mayor en su defensa cuando se le llamó a comparecer ante Contraloría, no fueron tomadas en cuenta para tomar la resolución. Y entre estas pruebas estuvo un dictamen pericial elaborado por el presidente del Colegio de Contadores en donde señaló que entre otras cosas, no estaban los documentos que respalden la auditoría, es decir, no hay un expediente de auditoría. “El perito dijo: yo no encuentro la conducta lesiva”.

Y finalmente en la notificación de la sanción no está acompañada del expediente de todo el proceso seguido por la Contraloría, sino que sólo son 15 hojas, mientras que la demanda ante el Tribunal son 55 hojas.