Existe desabasto de gasolina en varios municipios

El municipio de Jerécuaro es el principal afectado, por lo que sus habitantes deciden movilizarse a municipios vecinos para cargar el combustible; el León ha causado la molestia de varios clientes

Gamaliel Reyes / Cecilia Cornejo / Onofre Lujano

Estado.- En la región sur del estado se han presentado diversos escenarios de desabasto de gasolina, siendo Jerécuaro el principal afectado, por lo que sus habitantes deciden movilizarse a municipios vecinos para cargar el combustible.

En él la gasolina que más falta en la tipo verde. En Acámbaro también se han presentado episodios de desabasto, en Tarandacuao también hay ausencia del combustible por lo cual deben ir a cargar a Acámbaro; cuando tienen gasolina.

Situación en León

Al menos cuatro gasolineras de la cadena Oxxo Gas cercanas a la zona de Delta, presentan desabasto de combustible desde la noche del pasado miércoles.

Lo anterior ha provocado la molestia de clientes frecuentes, como Ulises García, quien labora para una distribuidora de medicamento que cuenta con contrato de abastecimiento con dicha cadena.

De acuerdo con empleados de dicha estación de servicio, quienes prefirieron omitir sus nombres, esto se debe a que las pipas de Pemex no han pasado, aseguraron que “desde en la mañana las estamos esperando y no llegan. No sabemos si hoy o hasta cuándo vayamos a tener gasolina”.

En Celaya todo está normal

En Celaya no se ha presentado esta problemática. Sin embargo el gas estacionario, durante algunos días estuvo escaso.

No obstante, la gasolinera de la tienda de Costo, es la única en esta ciudad que durante dos días no han tenido combustible, dicen los trabajadores que desconocen el porqué del problema y cuando se regularice el servicio.

De igual manera las gasolineras de la franquicia Shell también coincidieron no tener problemas de desabasto de gasolina.

*EZM