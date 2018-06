Exigen transporte público para clínica de Los Olivos

Dicen nuevos usuarios que hay un camión que tarda una hora en pasar y que los taxistas les cobran mínimo 60 pesos por llevarlos al lugar

Luz Zárate

Celaya.- A decir de los usuarios de la nueva clínica del IMSS en la colonia Los Olivos, el gobierno municipal y del estado deben brindar el servicio de transporte a esta nueva Unidad Médica Familiar.

En el caso del gobierno municipal debería de instaurar una ruta que salga del centro rumbo a este destino, pues aunque en este momento sí hay, duran más de una hora en llegar.

“Sí pasa el camión, pero dura más de una hora, si vengo enfermo en una hora que tarda el camión me muero de dolor, el camión que viene para acá da mucha vuelta, del centro aquí en un automóvil particular duras máximo 20 minutos, en camión de una a hora y media y eso depende de si no se atraviesa el tren o si no hay tráfico”, mencionó Clemente Villegas.

Y en el caso de los taxis, el Instituto de Movilidad del estado deberían de organizarlos pues diferentes taxistas se están peleando la plaza, y los perjudicados son los usuarios que tienen que pagar mínimo 60 pesos para llegar al lugar.

Taxistas denuncian acoso

El encargado del sitio CTM, Los Olivos, Noé Flores Campos, comentó que personal de Transporte y Movilidad del estado los están acosando e intentan quitar del sitio, pero no se moverán, pues ellos necesitan trabajar y los pacientes necesitan el servicio.

Los taxistas de diferentes sitios que prestan el servicio en este lugar acusaron que una persona de nombre Mercedes Carreño, se dice dueña del lugar.

“Nosotros queremos prestar el servicio pero resulta que de repente salió un dueño, en este caso es ella que ya opera en otros sitios y que dice que es pariente del gobernador y que por eso nos van a quitar de aquí, yo creo que en lugar de querernos quitar deberían ordenar”, dijo.

Flores pidió que el personal del estado no abuse de su autoridad y vean por el beneficio de los derechohabientes.

Al respecto, los derechohabientes pidieron que se regulen las tarifas, pues del centro a la nueva clínica un taxi les cobra alrededor de 70 pesos, en contraste con los 9 pesos que cobra el transporte público, pero en tiempo dista mucho.