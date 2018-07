Exigen salida de titulares de SSP y la Contraloría

Durante su campaña, el virtual ganador prometió hacer cambios dentro de la Administración

Jazmín Castro

León.- Regidores del PRI y del PVEM, Aarón Lira Patlán y Gerardo Fernández, respectivamente, señalaron que los cambios urgentes debe darse en la Secretaría de Seguridad Pública de León (SSP) y en la Contraloría, ante la falta de resultados.

Esto luego de que el candidato electo a la alcaldía, Héctor López Santillana, señalara la posibilidad de hacer cambios en algunas áreas del Municipio ‘por no dar el ancho’ al momento de renovar el mando de la administración.

Ambos ediles coincidieron que “no hay excusas” y que en seguridad no hubo resultados, por el contrario, los delitos fueron creciendo en la ciudad.

“Aquí el principal responsable de la seguridad es el presidente municipal, y el primero que se tiene que ir es el secretario de Seguridad (Luis Enrique Ramírez Saldaña). En las cosas más elementales no han dado resultados, tan sólo en el tema de las cámaras se compraron 46 cámaras más de 500 y no hay nadie que las revise, no nos han dado cuenta a la ciudadanía, porque durante dos años y medio hubo 500 cámaras sin que nadie las revisara”, explicó el edil priista Lira Patlán.

“Por dignidad”

Otro que se debe ir por ‘dignidad’, es el contralor, Esteban Sánchez Ramírez, “se ha encargado de perseguir enemigos políticos y no ha hecho caso en materia de corrupción porque de esta administración no han investigado nada”, resaltó Aarón Lira Patlán.

Y arremetió además contra la Dirección de Desarrollo Social y Humano, quien la calificó como el área encargada de usar los recursos para favorecer el voto.

Por su parte, Gerardo Fernández, aparte de coincidir que los cambios se deben generar en la SSP, explicó que por falta de resultados también debe irse la Dirección de Economía, Obra Pública y subdirectores de mantenimiento.

‘Tarjetas amarillas’

Por su parte, el alcalde interino Luis Ernesto Ayala Torres, se limitó a pronunciarse, ya que las decisiones las tomará López Santillana, pues se reunirá con él para entregarle cuentas, las llaves y algunas ‘tarjetas amarillas’, “le voy a dar mi punto de vista, donde fueron tres meses donde nos metimos a fondo”.