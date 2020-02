Exigen reclasificar delito de los 17 cueramarenses acusados de terrorismo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tres de los cinco diputados de Morena, exigieron que se reclasifique el delito de terrorismo por el que están bajo proceso judicial 17 personas originarias de Cuerámaro, detenidos por realizar disturbios y daños derivados de la muerte de cuatro jovencitas que fueron atropelladas.

Durante la sesión del pleno del Congreso local, los diputados Raúl Márquez Albo, Ernesto Prieto Gallardo y Magdalena Rosales Cruz colocaron en sus respectivos lugares una hoja en la que se leía que “la indignación ante la impunidad no es terrorismo en Cuerámaro”, no obstante, sus compañeras María del Carmen Vaca y María Guadalupe Josefina Salas Bustamante, no colocaron estos letreros.

Al concluir la sesión, el coordinador de los diputados de Morena, señaló que pese a los daños y manifestaciones que se generaron, es distinto hablar de terrorismo.

“Ya le han insistido al fiscal de que si va a reclasificar el delito y él ha insistido que no, nosotros consideramos que están criminalizando a las víctimas cuando ellos son los primeros que deberían estar defendiendo a las personas y ver qué es lo que sucedió, porque dejaron a ese joven en libertad y atender el caso como es debido, 17 personas están en la cárcel acusadas de terrorismo, en una situación que consideramos negativa”.

Señaló que el Grupo Parlamentario de Morena hizo una revisión jurídica del tema y en el caso mas extremo se podría estar hablando de un motín, pero no de terrorismo.

“Aquí (los disturbios) es una causa, un efecto, consecuencia de algo pero el fondo de esto es el aspecto social, lo que está sintiendo el ciudadano guanajuatense de frustración, de temor, de enojo ante la impunidad”.

Y luego de que la Fiscalía General del Estado confirmó la detención de Juan de Dios N. quien arrolló y mató a cuatro jovencitas en Cuerámaro, Raúl Márquez Albo, exigió que se esclarezca el por qué se dejó en libertad cuando había sido detenido en noviembre del año pasado.

