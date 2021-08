Staff Correo

Irapuato.- El homicidio de un efectivo de la Policía Municipal perpetrado ayer en la carretera a San Roque, consternó tanto a organismos empresariales como a organizaciones civiles y a propios funcionarios del Ayuntamiento.

El regidor Gerardo Padilla y empresarios exhortaron a que el crimen se investigue, que no quede impune y a intensificar los trabajos de reconstrucción del tejido social.

“Es el resultado de la violencia que se vive en nuestro municipio, estado y no de ahorita, sino de bastantes meses; ya de varios años, desafortunadamente los asesinatos siguen ocurriendo y duelen, en especial cuando son policías, porque ellos están entregándose a cuidar a todos los ciudadanos, cada baja evidentemente tiene un dolor específico, hay que seguir trabajando para que dejen de suceder”, dijo el regidor Gerardo Padilla Fuerte.

“Entiendo que la inseguridad es un monstruo de mil cabezas que no solamente es culpa de una sola persona, de un solo gobierno sino que hay que atacarlo de múltiples opciones y en el tema que me ha tocado le hemos puesto mayor recurso al tema de seguridad que a otras áreas, desgraciadamente pues no todo depende de eso, hay que trabajar en el tejido social sobre todo y eso no es de un día para otro o sea, la verdad las autoridades se olvidaron del tejido social los últimos 20 años entonces estas son las consecuencias de 20 años y para volver a sembrar una verdadera educación un verdadero tejido social pues van a tener que pasar muchos años y no va a haber resultados inmediatos”, añadió.

Oficiales se juegan la vida “Es lamentable lo que está pasando, un policía tiene familia, tiene hijos tiene esposa y tiene un modo honesto de vivir, yo creo que esto obliga a que se hagan análisis detallados de cuáles son las causas, qué podemos hacer para proteger a estas personas porque nadie piensa que están haciendo un esfuerzo muy grande y no se trata nada más de darle un mejor sueldo, también hay que pensar en que la infraestructura que tiene alrededor de ellos, la información”, dijo José Luis Huerta Torres, presidente de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, (Evmac). Tras lamentar el asesinato, el director del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?, señaló que este tipo de hechos aumenta percepción de inseguridad entre la población. “Desafortunadamente no han bajado los homicidios, cuando muere un elemento de Seguridad Pública Municipal pues bueno exacerba este este tipo de delitos, puesto que son miembros de la Secretaría de seguridad ciudadana, entonces de alguna manera es reprobable el hecho de que ya exista el homicidio como tal. Al hablar de las acciones que se implementan en el Municipio para combatir la inseguridad el presidente de Evmac, Huerta Torres, hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que omitan temas irrelevantes y se concentren en la seguridad.

Crece todo tipo de delincuencia Foto: Daniel Moreno Un aumento del 10% en homicidios dolosos y del 260% en los robos a negocios sin violencia de junio a julio pasados, fueron los datos que compartió Raúl Calvillo, director del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos?, a los integrantes de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, (Evmac). Durante la ponencia, el director del Observatorio Ciudadano informó que en ese mismo periodo el homicidio culposo disminuyó en un 17%, es el indicador que más disminuyó en Irapuato, en julio pasado no se contabilizaron carpetas de investigación por el delito de secuestro. En contraparte las extorsiones aumentaron 100% pues en junio la Fiscalía de Justicia inició tres carpetas de investigación y en julio fueron seis. “Tenemos un aumento en el robo de vehículo con violencia en un 50%, el robo de vehículo sin violencia aumentó en un 120%, el robo a casa habitación con violencia aumentó en 300%, el robo a casa habitación sin violencia en un 16%, el robo a negocio disminuyó 8% en la clasificación con violencia y en la clasificación sin violencia tuvo un aumento del 260%”. Frente a los empresarios, Raúl Calvillo, comentó que el delito de violación en un mes se redujo 17% y la violencia intrafamiliar se incrementó 5%.

EZM