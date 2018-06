Exigen promotores de voto su pago al PRI

Luego de haber laborado haciendo encuestas promoviendo el voto al partido, los contratados exigen su pago ante las oficinas principales ya que solo reciben negativas

Patricio Serna

Guanajuato.- Promotores al voto, los cuales presuntamente fueron contratados por el Partido Revolucionario Institucional para trabajar en apoyo a sus contendientes a cargos de elección popular aun cuando la ley no lo permite, mostraron su inconformidad debido a la falta de pago por los trabajos realizados durante la temporada de campañas políticas.

Cerca de 50 personas provenientes de toda la capital guanajuatense, se reunieron cerca de las 3:30 de la tarde se reunieron en el Comité Directivo Estatal (CDE)de este partido y estuvieron ahí hasta las 10:00 pm, momento en que se realizó esta nota, para exigir sus pagos.

Correo intentó entrevistar a algunas de la personas sobre el tema, pero estos decían que se trataba de una capacitación, cuando está reunión se estaba llevando a cabo en una de las oficinas con las luces apagadas y algunas sombrillas fueron abiertas para impedir la visión, algunos de estos se tornaron agresivos y amedrentaron a algunos reporteros que ahí se encontraban haciendo su labor y tomándoles fotos.

“Estamos aquí en la oficinas del PRI, aquí en la Presa de la Olla. Nos citaron para darnos un apoyo, que estamos apoyando a la campaña del PRI y ahora nos están diciendo que no nos van a pagar porque no salimos en la plantilla, que eso viene de México y ahora pues todos estamos muy molestos, les pedimos el apoyo y dicen que no”, mencionó una de las inconformes, la cual no reveló su identidad para evitar represalias en su contra y mencionó que no saben cuánto es el total del dinero por sus trabajos.

Señaló que los trabajos realizados eran los levantamientos de encuestas en la ciudad por las aproximadamente 100 personas contratada como ella señaló, que en las jornadas diarias se realizaba un aproximado de 10 muestras por persona.

Armando Uribe, vocero del Candidato Gerardo Sánchez García y secretario del CDE precisó que no tiene conocimiento sobre el caso y no sabe si estos contratos los realizó la dirigencia anterior del partido.

“Hablaré con el presidente para ver de qué se trata, yo creo que hay un malentendido ahí, si alguien contrató un servicio no me toca la parte de las finanzas, pero si ya están contratados estoy por seguro que se cubrirán los adeudos que se puedan tener”, mencionó e hizo énfasis sobre ese desconocimiento sobre el tema.

*EZM