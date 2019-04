Exigen paterfamilias remoción de maestra por maltrato a alumnos

Denuncian que los menores han externado que han recibido malos tratos, algunos no quieren asistir y otros han tenido que recibir apoyo psicológico

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Padres de familia de la escuela ‘Artículo 123 Lic. Benito Juárez’ se manifestaron a las afueras del plantel para solicitar que la maestra Guadalupe Álvarez sea removida de la institución o al menos del grupo que tiene a su cargo, esto porque señalan que los niños han recibido malos tratos y ya no quieren asistir a clases, algunos de ellos se encuentran incluso en terapia psicológica.

La mañana de este lunes un grupo de padres de familia de tercer grado de la institución ubicada en la colonia Bellavista, se manifestaron a las afueras del plantel, en donde además colocaron cartulinas con frases como ‘No al maltrato’, ‘El amor y el respeto se ganan’ y ‘No queremos que vuelva la maestra Guadalupe’.

Los inconformes señalan que la maestra Guadalupe Álvarez inició en octubre del año pasado, cuando comenzaron a ver algunos cambios en sus hijos que ya no querían asistir a la escuela. “Mi hijo empezó a no querer venir y se llenó de ronchas pero no le encontraban el porqué, hasta que lo pasaron con la psicóloga que fue quien logró que le dijera el trato que recibían de la maestra”, señaló Monserrat Juárez.

Manifestó que hablando con otros padres de familia se dieron cuenta que el problema era con todos los niños, quienes señalaron que no los dejaba ir al baño y les hablaba con palabras no adecuadas para los pequeños.

“Les decía que estaban feos, que eran unos mensos, cosas que no deben de decirles, les gritaba sin razón, además de que en cuestión académica para estar en tercer grado solamente los ponía a recortar y pegar, como si estuvieran en primero o preescolar”.

Los padres de familia señalaron que la maestra estuvo ausente por unos meses por incapacidad maternal, fecha en que los niños tuvieron otra docente y con la cual los niños se acoplaron y subieron sus calificaciones, sin embargo se les informó que este lunes estaría de regreso la maestra Guadalupe, por lo que los niños se sintieron asustados.

“Por eso decidimos no traerlos al menos hoy, queremos que se quede la maestra que ha estado estos meses con ellos, además ya va a concluir el año, no la queremos de regreso, por el bien de los niños”.

Horas más tarde personal de la Secretaría de Educación de Guanajuato acudió a dialogar con los padres, y hasta el mediodía de este lunes aún no concluía la reunión para que se den a conocer los acuerdos.

