GUÍA: LA021201

REPORTERO: Onofre Lujano Sotelo

FOTOS: Onofre Lujano Sotelo/ La201-1 HASTA La201-3

Procedencia: Acámbaro

PAN manifiesta quejas sobre el segundo informe de gobierno de Acámbaro

Acámbaro.- En rueda de prensa se dio a conocer el posicionamiento del partido acción nacional en voz de su dirigente municipal Ricardo David Zamudio Romero, sobre la lectura del informe de gobierno del alcalde Alejandro Tirado Zúñiga.

Zamudio Romero estuvo acompañado por la regidora Lucy Noyola y por Verónica Valdivia Alfaro perteneciente a comunicación social del partido. Mencionó que los acambarenses exigen al gobierno de Alejandro Tirado Zúñiga claridad en sus finanzas y sus procesos.

Además que la actual administración carece de un verdadero liderazgo, no solo por tener un titular en una oficina que la mayor parte del tiempo no ha estado para atender a la ciudadanía por lo que se necesita un gobierno con visión a futuro, no de discursos y documentos llenos de palabras para cumplir un requisito, si no se tiene método, congruencia, rumbo y destino claro.

El dirigente panista dijo que el informe es una recopilación de actividades no de logros y avances, pues en la mayor parte del documento no se especifica de forma transparente, ¿A cuántas familias se benefició con cada actividad?, ¿Cuánto se gastó?, ¿De dónde salieron esos fondos?

Recordó que en los gobiernos panistas en Acámbaro, se han atraído con recursos extraordinarios obras de impacto gracias a la gestión y administración, por ejemplo el Hospital general que hoy sin duda es la institución que ha hecho fuerte al municipio ante la pandemia; otro es el módulo Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (COMUDAJ); los cuarteles de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y el del ejército Mexicano, la universidad tecnología campus León, la remodelación del centro Histórico, salas salidas a 4 carriles de la ciudad .

En relación con la pandemia del COVID 19, al clausurar los distintos establecimientos comerciales ¿Cuántos fueron?, ¿Cual fue la razón más frecuente para afectar a estos comercios y familias?, y mejor aún ¿por qué no se implementó el recurso en infraestructura sanitaria para que los negocios no dejaran de funcionar y siguieran generando.

Finalizó diciendo que con Morena se ha tocado fondo en seguridad, empleo, salud, educación, inversión y justicia, por ello acción nacional trabaja por contrarrestar las incongruencias del discurso del gobierno con la realidad de cada familia, porque es sabido que solo de esta forma el país saldrá adelante y es por ello que señaló que el PAN se manifiesta a nombre de los ciudadanos.