Exigen padres indígenas a UG cumplir con prepa prometida

En manifestación, más de 150 personas dijeron sentirse engañados por la institución ante la suspensión de un bachillerato; con pago en mano, se pararon frente a autoridades universitarias a exigir el derecho a la educación

Enrique Pérez

Tierra Blanca.- Con las consignas, “Los pueblos indígenas no somos la vergüenza de México”, “No queremos que jueguen con la congregación indígena Otomí”, “¡Abran la prepa!”, “La educación también es un derecho”, 150 padres de familia aproximadamente exigieron la apertura de la preparatoria prometida por la Universidad de Guanajuato (UG).

Lo anterior aconteció en las instalaciones del Centro Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de Guanajuato (CINUG), situado en la comunidad de Cieneguilla y perteneciente al municipio de Tierra Blanca, cuando personas provenientes de distintos municipios aledaños tales como Victoria, Atarjea, Xichú, Santa Catarina, San José Iturbide y Querétaro bloquearon los tres accesos a dicho centro educativo.

Reluciendo mantas, cartulinas y gritos los inconformes dijeron haber sido engañados por parte de la casa de estudios, pues la promesa del bachillerato extensión San Luis de la Paz, tiene desde el mes de febrero.

Resaltando que incluso en las distintas secundarias de los municipios en mención repartieron volantes e información sobre el curso propedéutico para poder ingresar al ciclo escolar 2019, que debió haber iniciado desde el pasado 16 de febrero y concluirse el 18 de mayo.

Al lugar arribó el presidente municipal, Pedro Pueblito Hernández García, los integrantes del cuerpo edilicio, a quienes refirieron que un aproximado de 70 jóvenes efectuaron el pago confiando en que no se presentaría ninguna anomalía.

Sin embargo, a los pocos días las mismas autoridades escolares mencionaron que la apertura del bachillerato no se efectuaría.

Después de ello, las autoridades municipales y los padres de familia fueron invitados por distintas autoridades escolares de la UG para dialogar al interior de las instalaciones escolares.

El alcalde declaró frente a las autoridades universitarias, “la gente me ha dicho que mejor no nos hubieran engañado, estábamos mejor sin la promesa, yo como alcalde nunca los engañe y aquí el problema es que ustedes no se pusieron de acuerdo, fui maestro y se enseña pronunciando verdades”, resaltó.

Del mismo modo, una madre de familia expresó, “no es justo lo que hacen, somos indígenas y tenemos derecho aquí estamos y sólo nos dicen, ‘se suspende’, la educación de nuestros hijos no es un juego”.

Finalmente, las autoridades escolares se comprometieron a que el jueves de la siguiente semana darían una respuesta definitiva ante el conflicto.

