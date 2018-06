Exigen mayor seguridad tras asesinato de suplente

Antares Vázquez pidió al gobierno del estado mayores garantías para los guanajuatenses

Daniel Vilches

León.- Luego del asesinato de Jesús Nolasco Acosta, suplente por la segunda regiduría en León de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ y coordinador de campaña del aspirante a la diputación local del Distrito VII local, Javier Rodríguez, la exprecandidata de Morena por la gubernatura de Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre exigió al gobierno estatal y local, seguridad para toda la ciudadanía guanajuatense.

Comentó que después de este lamentable homicidio, no se trata de pedir seguridad para los candidatos, sino la garantía de que la ciudadanía estará segura en todo el estado

“Ni él, ni nadie de los guanajuatenses debiera estar en una situación así, es increíble que el estado no sea capaz de garantizarnos lo más elemental que es nuestra integridad física, y es una vez más un padre, un esposo al que a alguien le robó la vida y que cambia la fisionomía de una familia por completo y eso no es justo, no es justo que no puedan garantizarnos nada”, comentó la lidereza.

Por su cuenta, Sergio Contreras, candidato del PVEM a la alcaldía de León, lamentó la violencia con la que perdió la vida Nolasco Acosta y criticó que el estado y el municipio sigan sin responsabilizarse de la inseguridad que se incrementa en la ciudad y en la entidad.

“Se requiere que se deje de responsabilizar por parte del gobierno estatal del PAN y del gobierno municipal, al gobierno federal y tomen acciones como autoridad para el esclarecimiento de cada uno de los homicidios, que deje de criminalizar a la víctimas y que se haga una estrategia de verdadera coordinación entre las fuerzas estatales, y federales, porque Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más violentos del país y León en una de las ciudades más peligrosas de México”, declaró el aspirante por el Verde.

Continúan investigaciones La Procuraduría General de Justicia (PGJE), sólo se limitó a informar que continúan investigando sobre el asesinato del candidato suplente a segundo regidor Jesús de Montserrat Nolasco Acosta. La Subprocuraduría General de Justicia Región ‘A’, señaló que los avances del caso permanecerán en reserva para lograr el esclarecimiento del crimen. La víctima fue asesinada de cuatro disparos en el cuello y cabeza; de manera preliminar se ha informado que el asesinato fue a consecuencia de un asalto, pero hasta ahora ninguna autoridad ha confirmado ni desmentido la versión. Fue a las 6:30 de la tarde del viernes, que el Sistema Único de Emergencias (911), recibió el reporte de un herido a consecuencia de detonaciones de arma de fuego en la colonia San Juan de Abajo. Al recibir el reporte, elementos de la Policía municipal acudieron a la calle Noria de Santos y Noria de Septién, donde confirmaron el hecho. El área fue acordonada por los preventivos, el candidato recibió los primeros auxilios por parte de los paramédicos, pero, nada pudieron hacer por él ya que había fallecido. Ese día, las autoridades señalaron que la víctima no estaba identificada, y todavía la mañana del sábado la PGJE, siguió con la misma postura, hasta esa noche que el candidato a la gubernatura, Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer el deceso a través de su cuenta de Twiter. Fue detenido En febrero del año pasado, Jesús de Montserrat Nolasco Acosta, fue detenido por elementos de la Policía Preventiva, tras presuntamente amenazar con una pistola de diávolos a un joven con el que tuvo un percance vial, en la colonia Oriental. Sin embargo, sólo quedó detenido por falta administrativa, porque el afectado no acudió al Ministerio Público a interponer denuncia, y Nolasco Acosta salió en libertad con el pago de 500 pesos. Se espera que el día de hoy las autoridades investigadoras emitan más información sobre este caso. Adriana rocha / León

Permanecen en silencio Correo buscó al candidato del ‘Juntos Haremos Historia’ por la presidencia municipal de León, Ernesto Oviedo y a su equipo de comunicación pero no hubo éxito. También asistió al lugar donde Jesús Nolasco Acosta fue velado, y en el tiempo que permaneció se percató de que no estaba en el lugar. Algunos de los asistentes comentaron que el aspirante a la alcaldía sí asistió, pero durante el transcurso de la noche del sábado.

RC