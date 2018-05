Exigen más seriedad a Verónica Orozco

Un regidor señaló que es preocupante que se dé un enfrentamiento entre militantes, principalmente del PAN con los de otros partidos

Luis Telles

Jaral del Progreso.- El regidor Ignacio Ortega, del PRI, y su compañera del PRD, María del Carmen Rivera, esperan que la candidata del PAN a la alcaldía, la diputada con licencia Verónica Orozco, considere y tome con seriedad el llamado que hizo el presidente del Consejo Municipal Electoral para llevar una contienda que se rija por los principios de legalidad, equidad, respeto y tolerancia.

Ortega señaló que es preocupante que se dé un enfrentamiento entre militantes, principalmente del PAN con los de otros partidos. “No estaban respetando el calendario de los demás partidos políticos para realizar proselitismo, al invadir espacios el mismo día y a la misma hora”, señaló.

“El sábado pasado –explicó- se quiso meter al espacio de nosotros. Se andaba dando una confrontación, uno de sus coordinadores, que es de Valle, reto a golpes a uno de nosotros, afortunadamente sólo llegaron a enfrentamientos verbales”.

Consideró que al firmar el pacto ante autoridades electorales la candidata del PAN, al igual que todos los demás aspirantes a la alcaldía, de PRI, PRD, PVEM, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y Morena, van a respetar la calendarización del uso de espacios públicos que se estableció al arranque de la contienda.

Advertencia

En tanto, María del Carmen Rivera criticó que la candidata panista a la alcaldía, Verónica Orozco, como diputada local, “quien se supone que debería estar más capacitada y más por haber estado gobernado durante 15 años en Jaral del Progreso.

“Hoy no lo acepta porque no le conviene, no es gobierno su partido”, agrega. Advirtió que cualquier enfrentamiento que se dé con militantes del PAN va a ser única y exclusiva responsabilidad de la diputada. “Lo que está haciendo ella es una burla (…). Ya le pasamos una, pero al calor de la contienda no sabemos qué pueda pasar más delante”, advirtió.

