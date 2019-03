Exigen más que un castigo administrativo a docente

Padres de familia denuncian que la profesora Marisol García debe tener una sanción mayor que un acta administrativa, pues aseguran que el maltrato que hizo a sus hijos fue demasiado

Nayeli García

Irapuato.- Un acta administrativa sería la sanción para la maestra de la secundaria Técnica 41, Marisol García por insultar y tratar mal a sus alumnos, denunciaron cabezas de familia.

Las madres que acudieron a la cita, denunciaron que desde hace seis meses están luchando para que la maestra ya no regrese a dar clases, pues sus hijos, hasta lloraban con tal de no regresar con la maestra, algunos incluso con promedios de diez y quienes han concursado en olimpiadas de conocimiento, eran mal calificados y humillados por la maestra.

“Se me hacían feas las palabras que le decían y no me imagino cómo se sentían ellos frente a ella, les decía que sus trabajos eran unas porquerías, que eran unos inútiles, que eran unos pendejos; nadie le va a decir eso a mi hija”, comentó una madre, quien teme represalias de la maestra.

Por su parte el delegado de la Región VI, Gabriel Espinoza Muñoz aseguró que en todo momento se ha garantizado la seguridad de los alumnos y se aplicarán las sanciones que sean necesarias apegadas a la ley.

“Hay un procedimiento abierto en el área jurídica, hemos buscando garantizar la seguridad de los alumnos”, comentó.

