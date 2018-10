Exigen legisladores nueva estrategia de seguridad

Legisladores de Morena no quitan el dedo del renglón; insisten en que se analice cambiar a titulares de la SSP y la Procuraduría; aseguran que Zamarripa y Cabeza de Vaca no han dado resultados

Cuca Domínguez

Salamanca.- “Los legisladores de Morena no hemos cambiado la exigencia de que Zamarripa y Cabeza de Vaca dejen los cargos que tienen, porque en 10 años al frente no han dado resultados”, dijo la senadora Antares Vázquez Alatorre, quien además agregó que están valorando si vuelven a reunirse con el gobierno estatal, luego de que la primera vez no les dieron argumentos sólidos sobre la estrategia a seguir en materia de seguridad.

“Nosotros pensamos que nos iban a dar información de lo que le habíamos solicitado, y no, no hay una estrategia emergente, seguimos en la misma línea, por lo que manifestamos, ratificamos nuestra preocupación y de nuestra exigencia de que se pongan medidas inmediatas en materia de seguridad pública”, añadió Antares.

“Además ratificamos la inconformidad por la ratificación del secretario de Seguridad y del procurador del gobernador, a través de secretario de Gobierno; y el argumento que nos dieron fue que la Procuraduría General de Justicia del Estado, de acuerdo con la ley, no tiene tiempo de expiración, de tal manera que Zamarripa ya fue ratificado en una Legislatura anterior, por lo que no tenían por qué ratificarlo otra vez (…), y cumplieron con informar que él seguía al frente”, lamentó.

Ante ello, expuso que “los legisladores de Morena nos manifestamos en contra de esta situación. Nos pidieron que siguiéramos en conversaciones. Vamos a estar al tanto, porque nos interesa que efectivamente hagan su trabajo, vamos a ver como continúan las conversaciones, porque vamos a seguir presionando para que nos garanticen a los guanajuatenses la seguridad”, expresó la senadora.

No dan resultados, dice

Sobre la permanencia de Zamarripa y Álvar, reiteró que “nuestra postura de que no sigan en esos cargos sigue igual, porque tienen más de una década al frente del tema de seguridad pública, y cada día está peor, es decir que la cosa no mejora, mientras dicen que todo es por el ‘huachicol’, que los delitos del fuero común estamos bien, lo que es falso. Le dije a Cabeza de Vaca que es falso, pero se guían por estadísticas que no sé de dónde sacan”.

La legisladora destacó que Guanajuato está en primer lugar de homicidios dolosos y culposos, “indiscutible y lastimosamente”, en este 2018, pero además, en las ciudades más grandes, como León, es líder nacional en bandas juveniles violentas. “Les pregunté por las labores de prevención que están haciendo y tampoco me dijeron”, manifiesta.

Antares Vázquez expresó que valorarán si continuarán reuniéndose: “No podré estar en la próxima que convocaron para la próxima semana, porque tengo una comisión del Senado, pero vamos a ver si nos dan resultados. A nosotros lo que nos interesa es la seguridad de los guanajuatenses; en la medida que podamos coadyuvar para que se logre, lo haremos”.

Finalmente, dijo que el gobernador puede dar marcha atrás en los nombramientos del secretario de Seguridad Pública y del procurador: “Claro que puede dar marcha atrás, él, es el jefe de Ejecutivo; no entendemos la verdad sus razones, pero tiene la facultad de dar marcha atrás en cualquier momento. Mientras los guanajuatenses estamos en la indefensión, lo que nos preocupa, porque estamos como es evidente, en los 46 municipios del estado la demanda número uno es la seguridad”.

