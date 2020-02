Exigen legisladores investigar liberación de la esposa del ‘Marro’

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Román Méndez Navarrete, expresidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, arremetió contra Fernando Revilla Guerrero y Julio César Rodríguez Fonseca, presidente e integrante del organismo respectivamente.

Lo anterior al asegurar que si hubo un subejercicio derivado de cuatro proyectos que no fueron aprobados, fue porque los señalados no se enfocaron a trabajar en ellos, pese a que tenían pleno conocimiento de los mismos.

A decir de Román Méndez, el CPC se está politizando “y pintando de un color” pues, aunque dijo que no puede confirmar la intromisión del partido Morena, son claros los ataques directos sólo al Partido Acción Nacional (PAN).

Lo anterior se da, luego de que en días pasados el Comité de Participación Ciudadana del SEA dio a conocer que en el 2019 se generó un subejercicio de 2 millones 400 mil pesos correspondientes a una ampliación de presupuesto solicitada por Román Méndez al Congreso del Estado para la ejecución de varios proyectos que no fueron aprobados porque no había una planeación, por lo cual no se ejecutaron y el recurso que se iba a destinar a ello, tuvo que regresarse.

En respuesta, el expresidente del CPC, señaló que fue a través del Comité Coordinador del SEA (del cual es parte Fernando Revilla) que se aprobó solicitar al Congreso del Estado una ampliación de presupuesto.

Por otra parte, Román Méndez pidió que no se esté politizando el Sistema Estatal Anticorrupción “si me brinca que un organismo como el CPC se esté politizando y pintando de un color, por ahí en una de las sesiones del segundo semestre -o sino pregúntele a Julio Rodríguez- cuando llegaron con todo y el logotipo de Morena para que se apoyara desde el CPC cuando traían (…) relajo con Márquez Albo de las reuniones privadas (…)”.

