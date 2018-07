Exigen la creación de un rastro municipal en Yuriria

El representante de la Asociación Ganadera del municipio asegura que se está gestionando la implementación de un rastro para que se revise de forma atenta la carne que se consume

Yuriria.- Joaquín Ramírez, como tablajero y representante de la Asociación Ganadera en el municipio, dijo que, desde principios de año, están gestionando ante el Ayuntamiento que quede plasmado en un documento oficial la existencia de un terreno para la construcción de un rastro municipal, el cual se carece desde hace más de 18 años.

“Esperemos que no quede solo en palabras, a nombre de los tablajeros metimos un escrito haciendo ver al gobierno municipal que es urgente contar con una rastro, les recordamos en días pasados, pero nos dijeron que por las elecciones no se iba a empezar su construcción, pero pasando se iba a empezar con la primera etapa”, comentó.

Joaquín Ramírez señaló que al secretario particular del alcalde se le pidió por escrito que le contestará en cuanto a la petición que hicieron, “así como me lo estás haciendo verbal, dímelo por escrito y no me lo han mandado, voy a ir por el para tener el respaldo de que sí le estamos moviendo”.

Destacó que los tablajeros y ganaderos están conscientes de los problemas que enfrenta el municipio, la falta de recursos económicos. Aun así, aseguran que la falta de un rastro es preocupante, “es primordial atender el tema, yo me dedico a carnicero de toda la vida y no es posible que hace 50 años, mis abuelos, mi padre, acudían a un rastro donde se revisaba, se vigilaba la carne que se consume en el pueblo y hoy en día no sabemos que se está consumiendo”.

Dijo que la Secretaría de Salud si acude a checar en las carnicerías cómo se maneja la carne, pero “muy de vez en cuando”. En tanto, los ganaderos son los que sí están más vigilados, desde la documentación del animal, hasta el arete.

Agregó que con un rastro se terminan con muchos problemas; desde la matanza clandestina, la matanza de animales robados y no robados, “quién revisa si ya está muerto el animal, el cómo comprueban que es robado, si se consigue factura”.

Finalmente dijo que los tablajeros siempre han estado dispuestos a participar y apoyar como asociación de tablajeros y ganaderos en las gestiones ante el estado y la federación, para que se concrete de la mejor manera el rastro.

