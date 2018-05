Exigen justicia tras muerte de familiar

Incluso aseguraron que el MP se ha negado a aceptar sus quejas por considerarlas no válidas

León.- Familiares de Andrés Martín Martínez Ordaz, de 38 años, piden a las autoridades se haga justicia tras su fallecimiento el pasado miércoles 16 de mayo, al ser atropellado por un camión urbano en la colonia El Yacimiento.

Dos testigos nos dijeron que el chofer no quiso abrir la puerta cuando vio que había atropellado a mi hermano, también nos dijeron que los tránsitos se fueron a un lugar (junto con el conductor) donde no los escucharan y posteriormente él se arrancó sin hacer nada por mi hermano” Jaime Arturo, hermano de la víctima

Los hechos ocurrieron cerca de las 8:00 de la mañana sobre el bulevar San Juan Bosco a la altura del bulevar Yacimiento, cuando el conductor de la unidad Alimentadora A-61 lo aventó varios metros.

Paramédicos arribaron al lugar junto con elementos de Tránsito municipal y fue llevado a un hospital considerándolo como ‘código verde’ (herido estable) pues se encontraba consciente pidiendo que fuera llevado a su casa.

Así lo confirmó su hermano Jaime Arturo, de 42 años, quien aseguró que testigos de los hechos le revelaron que Andrés pedía que únicamente fuera llevado a su casa. Al ser trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), personal médico le aseguró que su hermano estaba delicado pues presentaba bastantes golpes.

A las 13:40 de ese día la familia y el Servicio Médico Forense fueron informados sobre el fallecimiento de la víctima.

Están sin ayuda

Los familiares aseguraron a correo que hasta el momento la empresa transportista no se ha hecho cargo de los gastos funerarios ni de los gastos médicos por el accidente así como la nula respuesta por el Ministerio Público, pues les aseguran que las querellas que han presentado no son válidas o simplemente no proceden.

A la par, la vocera de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en la Región ‘A’, informó que la causa de la muerte de Andrés Martín fue un politraumatismo ya que presentaba varias fracturas.

Al ser cuestionada la dependencia sobre la investigación se compartió que hasta el momento se está definiendo la mecánica de los hechos y con ello poder determinar si el conductor de la unidad ‘alimentadora’ tuvo responsabilidad y esclarecer cómo sucedieron los hechos.

Fuentes cercanas a la investigación, aseguraron que ya se trabajan con los videos de las cámaras de seguridad de la zona, lo que permitiría determinar cómo sucedió la terrible tragedia.

Testigos compartieron a la familia que en el momento que sucedieron los hechos, el conductor se negó a abrir las puertas de la unidad para que la gente pudiera auxiliar al hombre que estaba lesionado y pidiendo ayuda.

