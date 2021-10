Roberto López

San Felipe.- Unas 50 personas participaron en la marcha para pedir justicia por Lorena, la joven que fue encontrada sin vida el pasado 29 de septiembre.

Al grito de “justicia para Lore”, la comitiva partió por la calle Belisario Domínguez y calle Juárez, rumbo al jardín principal de la ciudad. “Lorena escucha, aquí está tu manada”, gritaban también los participantes en su recorrido.

Lorena era habitante de la comunidad Arrastres, a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal, y fue localizada sin vida el 29 de septiembre sobre la carretera León-San Felipe, con visibles huellas de violencia.

Más detalles: Encuentran cadáver de mujer en camino de San Felipe

Pidieron al alcalde Lalo Maldonado y que “no solamente se conforme con dar el pésame, sino que presione a las autoridades para resuelvan el crimen y se castigue al responsable del asesinato”.

Foto: Roberto López

Entre las participantes estuvo Brenda de la Mora, excandidata a diputada del Distrito IV del Partido Revolucionario Institucional (PRI); así como Adriana Ferrell, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Paridad.

Cuando la comitiva llegó a la plaza principal se encontraron con que el palacio municipal estaba resguardado con vallas, así que pidieron que fueran removidas para tomar simbólicamente la presidencia municipal.

Los participantes estuvieron cerca de una hora en la manifestación y después se retiraron sin que hubiera mayores problemas.

Llaman a investigar

Anteriormente, la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar, había pedido que el feminicidio de Lorena no quedara impune y llamó a las autoridades locales y estatales a investigar el caso.

“Es un atroz homicidio que no debe de quedar impune, que en lo que podamos nosotros siendo muy respetuosos de la familia, el acompañamiento, pero que sí: expresamos un exhorto a la Fiscalía a que se tomen en cuenta todas las agravantes en torno a este homicidio para que si es constitutivo que se califique como un feminicidio y no repare en ningún tipo de elemento o agravio el homicidio de esta joven. No debe quedar impune, como no debe quedar ningún otro”.

Lee más: Se deben investigar factores del feminicidio en Guanajuato

ac